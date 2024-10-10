التغطية متواصلة|| تقرير: الجيش الإسرائيلي قصف مستودعات أسلحة في ضواحي بيروت وجنوب لبنان
يناقش الكابينيت اليوم تنفيذ رد للهجوم الإيراني • عشرات القذائف الصاروخية اجتازت من لبنان- كانت ضربة مباشرة في مرجليوت • صاروخ أطلق من لبنان سقط في منطقة مفتوحة في جنين
اليوم الـ370 للحرب: سمح صباح اليوم بالنشر عن مقتل الضابط روني جنزيط، 36 عاما من جفعات شموئيل جراء القتال في جنوب لبنان. خلال الليلة تصدى سلاح الجو الإسرائيلي في البحر الأحمر الى طائرة مسيرة. هذا وأطلقت منذ صباح اليوم 40 قذيفة من لبنان- رصدت قذائف في مناطق مفتوحة وأضرار مباشرة في مرجليوت.
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المستشار الألماني يعلن إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل قريبا
تقرير: قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي تحاصر مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية
الخارجية الأردنية: استهداف إسرائيل لمركز قوات اليونيفيل جنوبي لبنان انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرار الدولي 1701
اليونيسف: الاتفاق على هدن إنسانية في غزة لإكمال التطعيم ضد شلل الأطفال
قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الخميس، إنه تم الاتفاق على هدن إنسانية في غزة من أجل السماح بإكمال الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تستهدف 590 ألف طفل دون العاشرة، وتبدأ في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأضافت في بيان أوردته وكالة "رويترز"، أنه "تم الاتفاق على هدن إنسانية في مناطق محددة. من المهم جداً أن تحترم جميع الأطراف هذه الهدن. فبدونها، من المستحيل تطعيم الأطفال".
حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية للمرة الثالثة خلال محاولتها إخراج مصابين من آلية في رأس الناقورة برشقة صاروخية
وزير الخارجية اللبناني يدعو الأمم المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف النار
مدير طيران الشرق الأوسط للعربية: نأمل أن تتمكن الدولة اللبنانية من إنهاء الحرب سريعا
ميقاتي: استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة وفرنسا بشأن وقف إطلاق النار
اليونيسف : الاتفاق على هدن إنسانية في غزة من أجل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على مجموعة من الأنفاق تحت الأرض يضم مركزا تدريبيا لحماس في رفح
"اليونيسيف": حملة تطعيم ثانية ضد شلل الأطفال ستبدأ في غزة 14 أكتوبر الجاري
ميدل إيست آي :"قائد فيلق القدس إسماعيل قآني على قيد الحياة ويخضع للإقامة الجبرية والتحقيق بشبهة بشبهة ضلوعه في الاختراقات الأمنية الإسرائيلية الأخيرة في حزب الله"
وزارة الدفاع الفرنسية: باريس وروما ستطلبان اجتماعا أوروبيا بعد تعرّض قوات اليونيفيل لإطلاق نار جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يعترض طائرة مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الأعلى
حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية للمرة الثالثة خلال محاولتها إخراج مصابين من آلية في رأس الناقورة برشقة صاروخية
إيطاليا تقدم احتجاجاً لدى إسرائيل بعد إطلاق نار على بعثة الأمم المتحدة في لبنان
قال وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروزيتو، الخميس، إن إيطاليا قدمت احتجاجاً لدى إسرائيل بعد إطلاق نار على مواقع تستخدمها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على تصريحاته
وذكر كروزيتو، في بيان، أن إطلاق النار على قواعد "اليونيفيل" أمر "غير مقبول على الإطلاق" ويخالف القانون الدولي بشكل واضح.
اليونيفيل تتهم الجيش الإسرائيلي باستهدافها جنوبي لبنان
تهمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في بيان، اليوم الخميس، إسرائيل باستهدافها في الناقورة جنوبي لبنان، مما تسبب في إصابة جنديين وإلحاق أضرار مادية بها. وأفادت "هذا الصباح أصيب جنديان من حفظة السلام بعد أن أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي النار من سلاحها باتجاه برج مراقبة في مقر اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر وتسببت في سقوط الجنديين، ولحسن الحظ الإصابات ليست خطيرة لكنهما لا يزالان في المستشفى".
وأضافت أن "جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على موقع الأمم المتحدة 1-31 في رأس الناقورة، فأصابوا مدخل الدشمة حيث كان جنود حفظ السلام يحتمون، وألحقوا أضرارا بالآليات ونظام الاتصالات"
حزب الله: استهدفنا تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي جنوبي يرؤون برشقة صاروخية
الولايات المتحدة تعلن نقل أكثر من 1000 مواطن بعيداً عن لبنان عبر تركيا
قالت جولي أيديه، القنصل العام الأميركي في إسطنبول، اليوم الخميس، إن أكثر من ألف أميركي وأفراد عائلاتهم فرواً من لبنان الذي مزقته الحرب على متن رحلات جوية مستأجرة أميركية، في الأسبوع الماضي، ووصلوا إلى تركيا للإقامة المؤقتة.