زعيم المعارضة الإسرائيلية: واشنطن مصدومة من الحكومة!

حذّر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد من أن حكومة نتنياهو، تشكّل خطرا على إسرائيل، داعيًا إلى إجراء انتخابات مُبكّرة الآن.

وقال لبيد في جلسة كتلته البرلمانية "يش عتيد"،: " لقد أصبحت هذه الحكومة ورئيسها، تهديدا وجوديا لإسرائيل. لقد سحقوا الردع الإسرائيلي. وأضاف:" ينظر أعداؤنا إلى الحكومة، فيشمون منها الضعف ويرفعون رؤوسهم". وتابع:" لقد كنتُ في واشنطن الأسبوع الماضي، وحضرت اجتماعات مع جميع كبار المسؤولين الحكوميين هناك، إنهم مصدومين من الحكومة الإسرائيلية". وتمر علاقة الإدارة الديمقراطية بأكثر الحكومات الإسرائيلية يمينية على الإطلاق، بفتور كبير.

وقال لبيد أيضًا:" إذا لم نُسقط هذه الحكومة في الوقت المناسب، فإنها ستجلب علينا الخراب.

وتنعقد الجلسة العامة للكنيست بشكل غير عادي رغم العطلة، بعد تقديم حزب "يش عتيد" الوسطي 25 توقيعا من أعضاء الكنيست، يطالبون بمناقشة وضع المختطفين الإسرائيليين الـ 133 في قطاع غزة، والوضع الأمني الميداني على الحدود الشمالية.