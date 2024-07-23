أرغماني لنتنياهو:" كسر معنوياتك سماعك وأنا بالأسر حين كنت تقول إن الحرب ستستمر لفترة طويلة"

اجتمعت نوعا أرغماني، المختطفة التي تم إنقاذها في عملية خاصة مع ثلاثة مختطفين آخرين أمس الاثنين مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وحدثته عن الفترة التي قضتها في أسر حماس. وقالت مصادر شاركت في اللقاء وفقا لعدة مصادر إعلامية إن نوعاً قالت إن "الأمر الأكثر صعوبة بالنسبة لها هو سماع نتنياهو يقول عبر الراديو إن الحرب ستستمر لفترة طويلة".

وبحسب المصادر نفسها، شددت أرغماني أمام نتنياهو أن تصريحه كسر معنوياتها، وجعلها تخشى على مستقبلها. وقال المسؤولون: "هناك الحرب، ولكن هناك أشياء ليس لها وقت. وعندما تسمعها في الأسر، يكون الأمر فظيعًا. كان الأمر صعبًا حقًا". ويشار الى أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية لم يعلق على هذه التقارير.

ويشار إلى أن أرغماني ووالدها يعقوب، انضموا الى رحلة نتنياهو لواشنطن، حيث من المتوقع أن يجتمعوا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إضافة الى أن نتنياهو سيخطب أمام الكونغرس في إطار محاولته للتوصل الى اختراق بالاتصالات لصفقة مختطفين. وبعد وصول نتنياهو الى واشنطن، اجتمع في الفندق مع ممثلين عن عائلات مختطفين.

وأعرب نتنياهو عن تفاؤله بشأن إمكانية إعادة المختطفين: "نحن مصممون على إعادتهم جميعاً. والظروف لإعادتهم مهيأة، لسبب بسيط وهو أننا نمارس ضغوطاً قوية جداً على حماس. إننا نشهد تغييراً معيناً. أعتقد أن هذا التغيير سينمو، ونحن نعتزم القيام بذلك، وهو الهدف من الحرب".