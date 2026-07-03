التغطية متواصلة | إصابة جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة خلال اشتباك في جنوب لبنان

وزير خارجية لبنان: ذهبنا إلى المفاوضات مع إسرائيل لإنقاذ الدولة ووقف الحرب

قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الجمعة، إن بيروت ذهبت إلى المفاوضات مع تل أبيب "لإنقاذ لبنان"، معتبراً أن "حزب الله لا يزال في حالة نكران".وأضاف رجي أن حصر السلاح ليس مطلباً خارجياً فحسب، بل "حاجة لبنانية" لإقامة دولة طبيعية، حسبما ذكرت الخارجية اللبنانية في بيان.وأوضح أن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل ليس اتفاقاً نهائياً، بل خطوة نحو استكمال المفاوضات.وشدد وزير الخارجية اللبناني على أن أهمية الاتفاق تكمن في ترسيخ مبدأ أن الدولة تفاوض عن نفسها، وأن القرار السيادي "خط أحمر". وقال رجي إن الدولة ذهبت إلى المفاوضات لأنها "لم تكن تملك ترف الخيارات".