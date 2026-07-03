التغطية متواصلة | إصابة جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة خلال اشتباك في جنوب لبنان
الحرس الثوري"سائر فروع القوات المسلحة في حالة استعداد قتالي شامل، ومستعدة لمواجهة العدو". وتابع" هذا ليس مجرد استعراض عسكري، بل دليلا على اشمئزاز الإيرانيين مما وصفه بالظلم والعدوان".
جدد الحرس الثوري في بيان، اليوم الحمعة، تحذير الولايات المتحدة وإسرائيل، من"ارتكاب أي خطأ في الحسابات"، مؤكداً أنه "سيرد بشكل أكثر حسماً وسحقاً من أي وقت مضى"، وقال إن" سائر فروع القوات المسلحة في حالة استعداد قتالي شامل، ومستعدة لمواجهة العدو". وتابع" هذا ليس مجرد استعراض عسكري، بل دليلا على اشمئزاز الإيرانيين مما وصفه بالظلم والعدوان".
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وزير خارجية لبنان: ذهبنا إلى المفاوضات مع إسرائيل لإنقاذ الدولة ووقف الحرب
قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الجمعة، إن بيروت ذهبت إلى المفاوضات مع تل أبيب "لإنقاذ لبنان"، معتبراً أن "حزب الله لا يزال في حالة نكران".وأضاف رجي أن حصر السلاح ليس مطلباً خارجياً فحسب، بل "حاجة لبنانية" لإقامة دولة طبيعية، حسبما ذكرت الخارجية اللبنانية في بيان.وأوضح أن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل ليس اتفاقاً نهائياً، بل خطوة نحو استكمال المفاوضات.وشدد وزير الخارجية اللبناني على أن أهمية الاتفاق تكمن في ترسيخ مبدأ أن الدولة تفاوض عن نفسها، وأن القرار السيادي "خط أحمر". وقال رجي إن الدولة ذهبت إلى المفاوضات لأنها "لم تكن تملك ترف الخيارات".
وزير خارجية لبنان: حصر السلاح بيد الدولة ليس "مطلبا خارجيا بل حاجة لبنانية ملحّة"
وزير الخارجية اللبناني: أهمية الاتفاق الإطاري تكمن في تثبيت استقلالية القرار اللبناني
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر يؤكد زيادة الدعم المنسق للمناطق التي يصعب الوصول إليها في جنوب لبنان
عون: الاتفاق الإطاري لا يكرس بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.. والجيش سيتحمل مسؤولياته بالجنوب
قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن صيغة الاتفاق الإطاري الثلاثي الذي وقعه لبنان مع إسرائيل برعاية أميركية "لا تشرّع بقاء الاحتلال الاسرائيلي في لبنان بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية". وأضاف أن "قرار لبنان السيادي بفصل مسارنا عن المسار الإيراني-الأميركي، هو مشكلة لدى البعض الذي اعتاد على أن يكون تحت وصاية تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا".
رئيس الوزراء الباكستاني يؤدي واجب العزاء في جثمان علي خامنئي في طهران
أدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يوم الجمعة، واجب العزاء أمام جثمان علي خامنئي في طهران. ورافقه في الزيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني، عاصم منير، ووفد رسمي. وتأتي هذه الزيارة في ظل دور باكستان كوسيط في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى التوصل إلى حل دائم للنزاع.