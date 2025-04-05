مقتل عمال الإغاثة في غزة: توثيق فيديو يكشف معلومات جديدة

أثار مقطع فيديو تم اكتشافه على هاتف فلسطيني كان في مقبرة جماعية في غزة تساؤلات جدية حول ظروف وفاة 14 مسعفًا • تم عرض الفيديو في الأمم المتحدة - وتم تسريبه • الجيش الإسرائيلي لم يعقب عليه بعد

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أحد العاملين في اونروا يفرغ حمولة شاحنة مساعدات في دير البلح، أرشيف (الصورة لا علاقة لها بما قيل)
أحد العاملين في اونروا يفرغ حمولة شاحنة مساعدات في دير البلح، أرشيف (الصورة لا علاقة لها بما قيل)AP Photo/Hassan Eslaiah

أثار مقطع فيديو تم اكتشافه على هاتف مسعف فلسطيني عثر عليه في مقبرة جماعية في غزة، إلى جانب 14 آخرين من عمال الإغاثة، تساؤلات صعبة حول ظروف وفاتهم. ووفقا لتقرير لصحيفة نيويورك تايمز نشر اليوم (السبت)، فإن الفيديو - الذي تبلغ مدته سبع دقائق تقريبا - يظهر سيارات الإسعاف والمركبات التي كانوا يستقلونها، مع علامات واضحة، وأضواء الطوارئ النشطة، قبل وقت قصير من قيام قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار تجاههم.

وتم عرض الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي نظمه الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بمشاركة ممثلين عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني، في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه "لم يكن هناك هجوم عشوائي على سيارة إسعاف"، ولكن تم رصد مركبات "تتقدم بشكل مثير للريبة" بدون مصابيح كهربائية أو علامات طوارئ باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي - مما أدى إلى إطلاق النار. وأضاف أن تسعة من القتلى كانوا من المسلحين الفلسطينيين.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على التقرير الجديد ونتائج ومعطيات الفيديو الذي حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز من دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

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