تقرير: رئيس المخابرات الأميركية حث إسرائيل على إرسال وفد إلى القاهرة لكن نتنياهو رفض

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عبر إذاعة 'كان بيت' صباح اليوم الأحد عن قيام رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز بممارسة الضغوط على إسرائيل لإرسال وفد إلى القاهرة. وتمثل قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي برفض الطلب مشيرا إلى الرغبة بالتريث ريثما تعلن حماس ردها وبعدئذ ينطلق الوفد الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي اليوم عند الساعة الخامسة مساء في القدس للتباحث في التطورات التي تخص المباحثات الجارية في القاهرة وسط ضغوطات متزايدة يمارسها الشارع الإسرائيلي بشقه المتعاطف مع أهالي المخطوفين.

وتتواصل المباحثات في القاهرة وفق التأكيدات الواردة من حماس نفسها التي قالت إن الرد السلبي من جانب نتنياهو الرافض لوقف الحرب لا يلغي استمرار المفاوضات. وفي الوقت ذاته قال مصدر مطلع على المحادثات لموقع "العربي" إن المفاوضات واجهت تحديات بسبب إصرار إسرائيل على عدم الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأوضح حسام بدران المسؤول في حماس في حديث مع قناة الجزيرة أمس أن قيادة حماس "أينما كانت، قامت بدراسة الاقتراح الأخير، كما أجرينا مشاورات مكثفة مع العديد من الفصائل الفلسطينية حول هذا الموضوع. لقد ذهب وفدنا إلى القاهرة بشكل إيجابي وجدي لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالوثيقة المقترحة. هناك جمل كثيرة في هذه الوثيقة أفضل مما تم طرحه من قبل".

ونفى المتحدث التقارير التي تتحدث عن تفعيل ضغوط على حماس للقبول بالصفقة الحالية "فالسلطات الإقليمية والدولية التي تتعامل مع القضية الفلسطينية تعلم بالفعل أن حماس لن تستسلم لأي ضغوط ولن تغير موقفها".