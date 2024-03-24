لماذا تراجع الموساد عن تنفيذ أنشطة استخباراتية في غزة؟

كشفت القناة الإسرائيلية N12 أن الموساد الإسرائيلي تمكن من الكشف قبل عدة سنوات نقاط الضعف في جمع المعلومات الاستخباراتية في قطاع غزة وقرروا الانضمام الى عمل الشاباك والاستخبارات العسكرية. لكن معارضة أجهزة الاستخبارات الأخرى والفيتو الذي فرضته دفع الجهاز التراجع عن الفكرة.

قرر عناصر جهاز المخابرات الإسرائيلي تشغيل استخبارات بشرية في غزة عن طريق تجنيد وكلاء. إضافة لذلك نجحوا بتجنيد وكيل واحد ينشط من قبلهم في غزة. لكن أجهزة الاستخبارات الأخرى الشاباك والاستخبارات العسكرية طلبت من الموساد إلغاء المشروع بزعم أنه ليس من مهمة الموساد جمع المعلومات في مناطق غزة. وتعددت التفسيرات وفقا للتقرير حول هذ الموقف في حين ذكر مسؤولون تحدثوا مع N12 أن الحديث يدور عن "حرب الأنا" داخل مجتمع الاستخبارات، في المقابل أوضح آخرون أنه فيما لو خرجت الخطوة قيد التنفيذ، فإن الأمر سيمس بالجهود الاستخباراتية.

جاء هذا الفيتو على خلفية الحدث الحاسم الذي وقع قبل خمسة سنوات والذي على ما يبدو مس بقدرات الاستخبارات حين دخلت قوة مستعربة من دورية هيئة الأركان الى خان يونس لزرع وسائل مراقبة لشبكة اتصال حماس. هذه القوة كشفت والمهمة فشلت. جلب الكشف عن القوة معه تأثير دومينو سيئ للغاية من وجهة نظر المخابرات الإسرائيلية. تم اكتشاف عملاء مهمين، وتم الكشف عن وسائل تجسس - وفهمت حماس كيفية كانت الاستخبارات تتنصت عليه وعلى أي شبكة اتصال.

وفي تعقيب الجيش الإسرائيلي، الشاباك والموساد على ما ورد: كافة الأنشطة العملياتية في البلاد وفي العالم يتم تنفيذها منذ سنوات بالتنسيق الكامل بين الشاباك، الجيش الإسرائيلي والموساد.