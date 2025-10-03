ترامب: "حماس مستعدة للسلام، وعلى إسرائيل التوقف عن قصف غزة"

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطرق الليلة (السبت) إلى رد فعل منظمة حماس وقال إنهم "مستعدون للسلام". وأضاف أنه في أعقاب الرد، على إسرائيل "التوقف فوراً عن القصف في غزة من أجل تحرير المختطفين".

كما ذُكر، قال الرئيس ترامب: "استنادًا إلى تصريح حماس، أعتقد أنهم مستعدون للسلام الدائم. يجب على إسرائيل أن توقف فورًا قصف غزة، حتى نتمكن من إطلاق سراح المختطفين بأمان وسرعة! في الوقت الحالي، الأمر خطير جدًا للقيام بذلك".

وأضاف ترامب: "نحن بالفعل في مناقشات حول تفاصيل لم يتم الاتفاق عليها بعد. ليست القضية قضية غزة فقط، بل هي قضية السلام في الشرق الأوسط الذي يرغب فيه منذ زمن طويل."

كما ذُكر، ردت حماس على المبادرة التي طرحها رئيس الولايات المتحدة ووافقت على إطلاق سراح جميع المختطفين - أحياءً وأمواتاً - وفقاً لصيغة تبادل المختطفين الواردة في مبادرة ترامب، وذلك بشرط "توافر ظروف ميدانية مناسبة"، حسب قولها. بالإضافة إلى ذلك، أكد التنظيم الموافقة على تفويض إدارة قطاع غزة لجهة فلسطينية مستقلة، قائمة على التوافق الوطني الفلسطيني وبدعم عربي وإسلامي، مع ذلك، لم تتطرق حماس إلى بنود نفي القادة أو نزع السلاح.

في غضون ذلك، قال زعيم حماس أبو مرزوق لقناة الجزيرة إن الإفراج عن المختطفين والجثامين خلال 72 ساعة ليس واقعياً بالنظر إلى الظروف على الأرض. كما قال إنه لا يمكن تنفيذ الصيغة دون مفاوضات.