التغطية متواصلة | استمرار القتال في قطاع غزة والتصعيد على أشده في الجبهة الشمالية وسط محاولات للعودة إلى استئناف المفاوضات
قالت مصادر مصرية مطلعة لقناة "الشرق" السعودية أمس، إنه من المتوقع أن يعقد الوفد المصري الثلاثاء المقبل اجتماعاً بين الطرفين للتفاوض على اتفاق لإطلاق سراح المختطفين
يستمر القتال في غزة لليوم الـ233 في محاولة لتحقيق حسم عسكري ينهي القتال وسط ادعاءات لحماس في وقت متأخر من يوم السبت، بإعداد كمين لقوة إسرائيلية وإعلانها عن خطف جنود بين أسرى وجرحى وقتلى في توثيق أظهر السيطرة على أسلحة وسترات وخوذ فيما نفى الجيش الإسرائيلي من جانبه صحة هذه المعلومات.
وقال المسؤول الكبير في المكتب السياسي لحماس في اتصال هاتفي مع الجزيرة أمس (السبت) أنه لم يتم تبليغهم من طرف الوسطاء بأي معلومات جديدة تتعلق باستئناف المفاوضات مشيرا إلى أنه "حتى الآن لا يوجد أي شيء عملي في الموضوع والأمر يتعلق بكلام يأتي من الجانب الإسرائيلي".
وقالت مصادر مصرية مطلعة لقناة "الشرق" السعودية أمس، إنه من المتوقع أن يعقد الوفد المصري الثلاثاء المقبل اجتماعاً بين الطرفين للتفاوض على اتفاق لإطلاق سراح المختطفين.
سفير إسرائيل إلى الأمم المتحدة ينتقد غوتيريش لنعيه رئيسي: "لم تعد هناك كلمات لوصف الخزي والاشمئزار الذي تثيره الأمم المتحدة"
https://twitter.com/i/web/status/1794591243651137872
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الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية والطائرات المقاتلة أهدافاً لحزب الله في خمس مناطق في جنوب لبنان
قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلاً بنية تحتية وعدداً من المباني العسكرية لتنظيم حزب الله في منطقتي الخيام وعيتا الشعب جنوب لبنان. بالإضافة إلى ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي بنيران المدفعية مناطق الخيام والحولة ومركبا وكفركيلا في جنوب لبنان.