يستمر القتال في غزة لليوم الـ233 في محاولة لتحقيق حسم عسكري ينهي القتال وسط ادعاءات لحماس في وقت متأخر من يوم السبت، بإعداد كمين لقوة إسرائيلية وإعلانها عن خطف جنود بين أسرى وجرحى وقتلى في توثيق أظهر السيطرة على أسلحة وسترات وخوذ فيما نفى الجيش الإسرائيلي من جانبه صحة هذه المعلومات.

وقال المسؤول الكبير في المكتب السياسي لحماس في اتصال هاتفي مع الجزيرة أمس (السبت) أنه لم يتم تبليغهم من طرف الوسطاء بأي معلومات جديدة تتعلق باستئناف المفاوضات مشيرا إلى أنه "حتى الآن لا يوجد أي شيء عملي في الموضوع والأمر يتعلق بكلام يأتي من الجانب الإسرائيلي".

وقالت مصادر مصرية مطلعة لقناة "الشرق" السعودية أمس، إنه من المتوقع أن يعقد الوفد المصري الثلاثاء المقبل اجتماعاً بين الطرفين للتفاوض على اتفاق لإطلاق سراح المختطفين.