نشر توثيق جديد لعملية إنقاذ نوعا أرغماني من مخيم النصيرات في غزة

نشر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم توثيقا جديدا من العملية التي أطلق عليها اسم "عملية أرنون" والتي نجحت خلالها قوات اليمام والشاباك بإخراج أربعة مختطفين من مخيم النصيرات في قطاع غزة تحت وابل كثيف من النيران، والفيديو الجديد يتعلق بالمختطفة نوعا أرغماني ويظهر به الجنود يقومون بإخراجها من الشقة التي تواجدت بها في قلب مخيم النصيرات.

عملية انقاذ ارغماني حدثت من قلب شقة منفصلة عن التي تواجد بها الثلاثة الآخرين الموج مائير جان، اندري كوزلوف وشلومي زيو، ويظهر بشريط الفيديو القوات وهم يقتحمون المكان تحت نيران كثيفة وهم يعلنون "شون بأيدينا". وبعد لحظات يقومون بتهدئتها ويقولون "نوعا، كل شيء على ما يرام، نحن سنأخذك الى البيت". وبعدها يظهر ويتم انقاذها حيث يحملها أحد المقاتلين على ظهره.

المقاتلون الذين أخذوا نوعا الى مركبة محصنه بطريقها الى إسرائيل واصلوا تهدئتها :"نحن عناصر من اليمام والشاباك، وسنأخذك الى البيت، نحن متأثرون جدا بأنك هنا ونحن فخورين بذلك". وردت ارغماني عليهم "أنا منفعلة ومتأثرة كثيرا لكنني ببساطة خائفة من الطريق".