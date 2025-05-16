كولونيل احتياط في الجيش الإسرائيلي "إسرائيل تستعد لتصعيد غير مسبوق في قطاع غزة"

على خلفية فشل المحاولات الأخيرة للتوصل الى اتفاق وقف نار وعودة المختطفين من غزة، قال كولونيل احتياط في الجيش الاسرائيلي موشيه العاد ان اسرائيل " على وشك البدء بتصعيد عسكري غير مسبوق في اطار المحاولة للضغط على حماس لتوقيع اتفاق" ، تابعوا تصريحاته كاملة في الفيديو المرفق،

وصرح موشيه العاد خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمه أدهم حبيب الله :"اعتقد انه من الواضح جدا ان اسرائيل لن تتنازل عن الطلبين اللذين اعلنت عنهما، وهما نزع السلاح في القطاع وطرد قيادة حماس من غزة، وكذلك عدم بقاء حماس في السلطة، من الواضح ان حماس رفضت هذه الطلبات، ولذلك تستعد اسرائيل لتوسيع العملية العسكرية ، وبنفس الايام التي يزور بها ترامب المنطقة، يتم تنفيذ هجمات شديدة ، واذا لم تسمع اسرائيل جواب واضح من حماس قريبا جدا، من الممكن ان نكون على ابواب توسيع عملية كبيرة جدا في غزة، وستكون العملية الاخيرة في القطاع، ومن الواضح ان هذه الهجمات تهدف للضغط على حماس لاطلاق سراح المختطفين، وان لم تلتزم حماس بالافراج عن المختطفين سنشهد هجوم واسع غير مسبوق في غزة"

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