وزير الأمن يجمد تعيينات قادة الجيش الإسرائيلي ويربط تنفيذها بهذا الشرط

حدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الخميس)، مهلة نهائية لرئيس الأركان هرتسي هاليفي لن يوافق بموجبها على تعيينات جنرالات جدد في الجيش الإسرائيلي حتى يتلقى جميع تحقيقات الجيش الإسرائيلي في أحداث السابع من أكتوبر. جاء ذلك، بحسب ما ذكر بيان صادر عن مكتبه، أنه سيتم تجميد التعيينات إلى ما بعد أن يدرس الوزير ويفهم معناها وتأثيرها المحتمل على المرشحين للترقية.

وطلب كاتس استكمال التحقيقات بنهاية كانون الثاني (يناير) المقبل، وأشار إلى أن من واجب الجيش الإسرائيلي عرضها على الجمهور، من منطلق أهمية استخلاص الدروس والاستنتاجات اللازمة. قرر رئيس الأركان مؤخرًا وقف تحقيقات الجيش الإسرائيلي في هجوم 7 أكتوبر. وسمع الكثير من الانتقادات حول هذا الأمر، حيث كان الادعاء أن المسؤولين العسكريين قد يكونون هم الذين كانوا على صلة بالفشل، وبالتالي لا يستحقون الترقية على أقل تقدير.

Ariel Hermoni/Ministry of Defense

ونذكركم أن الائتلاف في الوقت نفسه يعارض إنشاء لجنة تحقيق رسمية، على حد تعبيرهم، بسبب الخلاف مع النظام القضائي. لذلك، لم يتم حتى الآن تشكيل سوى لجنة تحقيق مدنية، وكانت استنتاجاتها مثيرة للقلق.