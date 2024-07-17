نشر أول: رغم التصريحات، لكن إسرائيل تواصل ضخ المياة لغزة منذ بداية الحرب

نشر أول مساء اليوم (الأربعاء) على i24NEWS: إسرائيل لم توقف ضخ المياه إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب.

واستمرت ثلاثة أنابيب، يزود كل منها 23 ألف متر مكعب من المياه يومياً، بضخ المياه طوال أشهر الحرب. وعندما حدثت مشاكل في خطوط الأنابيب، قامت إسرائيل بضخ المياه عبر المعابر البرية. وأفادت بلدية غزة عن توقف إمدادات المياه عبر خط أنابيب شركة ميكوروت.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن إغلاق إمدادات المياه تم بالفعل، ولكن استجابة لطلب سكان غزة الذين أبلغوا عن وجود خلل في أنابيب المياه الخاصة بهم، والتي تحتاج إلى إصلاح. وأوضح المسؤولون أنه عندما يتم حل المشاكل، سيتم استئناف ضخ المياه.

ويشار الى أنه، قبل حوالي أسبوعين، كشفت قناة i24NEWS أن إسرائيل تجدد إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة. وأفاد مسؤولون إسرائيليون أن التيار الكهربائي بانتظار استكمال وإنجاز أعمال للعمال الغزيين. وقال المسؤولون أيضًا إن العمال يعملون بالتنسيق مع إسرائيل، وبمجرد الانتهاء من إصلاح البنية التحتية، سيصل التيار الكهربائي إلى غزة.