التغطية متواصلة| البيت الأبيض حول قرار محكمة العدل الدولية: موقفنا بشأن رفح "واضح وثابت"
ويدعو حكم محكمة العدل الدولية، إسرائيل إلى وقف العمليات العسكرية في رفح التي من شأنها أن تهدد بتدمير السكان المدنيين الذين يحتمون هناك
رداً على حكم محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "لقد كنا واضحين وثابتين بشأن موقفنا بشأن رفح"، دون الخوض في التفاصيل.
ويدعو حكم محكمة العدل الدولية، إسرائيل إلى وقف العمليات العسكرية في رفح التي من شأنها أن تهدد بتدمير السكان المدنيين الذين يحتمون هناك. وبحسب تفسير أربعة قضاة، فإن الأمر محدود، ويأمر إسرائيل بعدم انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية في رفح، وعدم وقف عملياتها العسكرية هناك تمامًا.
أعلنت الإدارة الأمريكية مرارا وتكرارا أنها تعارض هجوما إسرائيليا كبيرا في رفح، حيث أوقف الرئيس جو بايدن شحنة قنابل بسبب مخاوف من أن إسرائيل قد تستخدمها كجزء من العملية، في حين قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان هذا الأسبوع إن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية قد أثرت على المنطقة. ولم يصل إلى المستوى الذي حذرت منه واشنطن.
الفلسطينيون يبلغون عن غارات جوية في أنحاء غزة
قال شهود فلسطينيون إن إسرائيل شنت غارات جوية على قطاع غزة في وقت مبكر اليوم، بما في ذلك رفح.
كما استمرت الاشتباكات بين جنود الجيش الإسرائيلي ومسلحي حماس.
ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي
ستراسبورغ الفرنسية تؤجل مهرجان الفيلم الإسرائيلي إلى أجل غير مسمى وسط حرب غزة
الأمم المتحدة : عملية إيصال المساعدات إلى غزة من الرصيف الأمريكي قد استقرت
قالت الأمم المتحدة إنه بعد "بداية صعبة" استقرت عملية إيصال المساعدات التي وصلت من رصيف بحري شيدته الولايات المتحدة، ووصلت 97 شاحنة إلى مستودع برنامج الأغذية العالمي على الرغم من تعرض بعضها للنهب.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين إن أعمال النهب – التي وصفها بالجياع الذين يوزعون المساعدات ذاتياً – حدثت في اليومين الأولين.
الولايات المتحدة : بلينكن تحدث مع غانتس، وأكد موقف بايدن بشأن عملية رفح
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد موقف الرئيس جو بايدن بشأن “عملية كبيرة في رفح” عندما تحدث مع الوزير الإسرائيلي بيني غانتس يوم الجمعة.
وتأتي هذه القراءة بعد أن كرر حكم محكمة العدل الدولية بشأن رفح تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض، حيث لم تقدم الإدارة بعد ردًا مفصلاً على قرار المحكمة.
وقالت الوزارة إن بلينكن ناقش أيضًا أهمية اختتام إسرائيل ومصر محادثات لإعادة فتح معبر رفح في أقرب وقت ممكن.
ولم يصدر بيان فوري من مكتب غانتس بشأن المكالمة.