التغطية متواصلة| البيت الأبيض حول قرار محكمة العدل الدولية: موقفنا بشأن رفح "واضح وثابت"

رداً على حكم محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "لقد كنا واضحين وثابتين بشأن موقفنا بشأن رفح"، دون الخوض في التفاصيل.

ويدعو حكم محكمة العدل الدولية، إسرائيل إلى وقف العمليات العسكرية في رفح التي من شأنها أن تهدد بتدمير السكان المدنيين الذين يحتمون هناك. وبحسب تفسير أربعة قضاة، فإن الأمر محدود، ويأمر إسرائيل بعدم انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية في رفح، وعدم وقف عملياتها العسكرية هناك تمامًا.

أعلنت الإدارة الأمريكية مرارا وتكرارا أنها تعارض هجوما إسرائيليا كبيرا في رفح، حيث أوقف الرئيس جو بايدن شحنة قنابل بسبب مخاوف من أن إسرائيل قد تستخدمها كجزء من العملية، في حين قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان هذا الأسبوع إن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية قد أثرت على المنطقة. ولم يصل إلى المستوى الذي حذرت منه واشنطن.