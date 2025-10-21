إسرائيل تعلن استعادة جثمان المختطف طال حيمي من غزة

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية الليلة (الثلاثاء) عن استعادة جثمان المختطف القتيل الرقيب طال حيمي، وذلك بعد استكمال إجراءات التعرّف على الجثمان في معهد الطب الشرعي في "أبو كبير". ووفقًا للبيان، لا تزال جثامين 15 مختطف أخرى محتجزة في قطاع غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن حيمي، الذي كان قائد وحدة الطوارئ في كيبوتس نير يتسحاق، قُتل أثناء دفاعه عن الكيبوتس صباح السابع من أكتوبر، وتمت سرقة جثمانه من قبل حركة حماس. كان حيمي يبلغ من العمر 41 عامًا وخلّف وراءه زوجته "إيلا"، وأربعة أطفال، ووالده وأخته.

في البداية، كانت العائلة تعتقد أن طال ما زال على قيد الحياة، لكن بعد شهرين تأكدوا من أنه قُتل في صباح الهجوم. وقد أنجبت زوجته طفلهم الرابع "لوتان" بعد وفاته، بينما كان لا يزال في الأسر. طال كان مهندس ميكانيكا، وينتمي إلى الجيل الثالث من مؤسسي الكيبوتس.

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان:"رغم الألم العميق والفهم بأن القلب لن يشفى أبدًا، فإن استعادة جثمان طال رحمه الله تُعد بلسمًا بسيطًا لعائلة عاشت أكثر من عامين في حالة من عدم اليقين والعذاب المستمر."