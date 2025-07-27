الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين جراء انفجار عبوة ناسفة في خانيونس

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أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأحد) مقتل جنديين من لواء جولاني في قطاع غزة: النقيب أمير سعد، 22 عامًا، من يانوح-جت شمال إسرائيل، ضابط تكنولوجيا وصيانة، والرقيب ينون نورئيل فانا، 20 عامًا، من كريات طبعون، مقاتل تكنولوجيا وصيانة. كما أصيب ضابط مقاتل من لواء جولاني بجروح متوسطة.

وقع الحدث أمس حوالي الساعة 6:30 مساءً، في حي شرق خان يونس. تمكن مسلحون، على ما يبدو، خرجوا من نفق، من الاقتراب من ناقلة جند مدرعة من طراز ميركافا ولصقوا بها عبوة ناسفة. أدت قوة الانفجار إلى مقتل الجنديين اللذين دخلا غزة للتعامل مع المعدات.

خلال الحدث الخطير، ألقى المسلحون عبوة ناسفة أخرى على ناقلة جند مدرعة أخرى تقل جنودًا وضباطًا من لواء جولاني، لكن العبوة لم تنفجر ولم يصب أحد بأذى.

ويشار الى أنه وفقا لمصادر إعلامية إسرائيلية تواجد قائد كتيبة جولاني داخل ناقلة الجنود المدرعة. ووفقا للتحقيقات الأولية نجح قائد الكتيبة برصد المسلح وأطلق النار تجاهه.