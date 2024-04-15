هل ستنجح بريطانيا وفرنسا بإقناع إسرائيل بعدم الرد على إيران؟

من المتوقع أن يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي خلال ساعتين، لمناقشة الرد على الهجوم الإيراني الفاشل.

وتحاول بريطانيا وفرنسا، إقناع إسرائيل بعدم الرد. وقال وزير الخارجية البريطاني كاميرون، الذي شاركت بلاده في عمليات الاعتراض، لهيئة الإذاعة البريطانية -بي بي سي:" إنه من المبرر الاعتقاد، بأن على الإسرائيليين الرد لأنهم تعرضوا للهجوم، ךל ]لكن بريطانيا تحثهم كدولة صديقة، على التفكير من رؤوسهم وقلوبهم أيضا. يجب أن يكونوا أذكياء وأقوياء".

من جهة أخرى، لدى الجيش الإسرائيلي سلسلة من الخطط الهجومية المتنوعة ضد إيران، من اغتيال العلماء، وحتى شن ضربات داخل إيران، مرورًا بهجمات سايبر، لتعطيل الموانئ، وإلحاق الضرر بالاقتصاد الإيراني. وبعد الهجوم على إسرائيل، يريد الجيش الإسرائيلي تسخير التحالف الدولي الذي تم تشكيله مع اعتراض المُسيّرات "لوضع حد لإيران"، إذ ينصح الجيش الإسرائيلي حكومته بالرد. ويقول الجيش الإسرائيلي، إن الرد ضروري للحفاظ على الردع، مؤكدين أن الجولة مع إيران لم تنتهِ، والحساب معها لا يزال مفتوحًا.