الأمين العام لحزب الله في "يوم القدس": الرد الإيراني بشأن موضوع القنصلية آت لا محالة"

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال كلمة له اليوم الجمعة بمناسبة "يوم القدس" المتزامن مع ليلة القدر: "كونوا متأكدين أنّ الرد الإيراني بشأن موضوع القنصلية الإيرانية آتٍ لا محالة" وأضاف: "لشهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على دمشق قيمة تاريخية بالنسبة إلينا" وتابع "الكل يجب أن يحضّر نفسه وأن يرتّب أموره وأن يحتاط كيف يمكن أن تذهب الأمور وأن نكون جاهزين لكل احتمال".

وتأتي أقواله وسط حالة من التأهب أعلنت عنها دولة إسرائيل عقب هجوم استهدف مبنى قرب القنصلية الإيرانية أدى إلى مقتل مسؤول كبير في فيلق القدس محمد رضا زاهدي ومعه مجموعة من المستشارين.

وأكد وزير الأمن الإسرائيلي يآف غالانت اليوم الجمعة أن السلاح الجوي هو الماكينة الجبارة التي تمثل جوهر الدفاع والهجوم كقوة ضاربة بوجه الأعداء.

وفي تعقيبه على الحرب المستمرة منذ 6 أشهر بين إسرائيل وحماس التي استقطبت أكثر من جبهة بدءا بالجبهة اللبنانية في الشمال وجبهة الضفة الغربية مرورا بالحوثيين في اليمن وحتى الفصائل العراقية قال نصر الله: "الحرب الحالية مفصل تاريخي في المنطقة" مشيرا الى أنها "جعلت بقاء إسرائيل في دائرة الخطر".