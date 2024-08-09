الولايات المتحدة وقطر ومصر بنداء مشترك: يدعون إسرائيل وحماس للعودة إلى طاولة المفاوضات الأسبوع المقبل

أعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر مساء اليوم (الخميس) في بيان مشترك أنهم يدعون إسرائيل وحماس إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

وجاء في البيان المشترك: "لقد حان الوقت لوضع نهاية فورية لسنوات عديدة من معاناة سكان غزة، وكذلك الرهائن وعائلاتهم. لقد حان الوقت للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، نحن الثلاثة وطواقمنا نعمل بجد منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق إطاري، وهو الآن على جدول الأعمال ويحتاج فقط إلى أن يكون نهائيًا للتطبيق"

"إن هذا الاتفاق يستند إلى المبادئ التي قدمها الرئيس بايدن في 31 أيار/مايو 2024، ويدعمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735. ولا ينبغي إضاعة المزيد من الوقت، ولا توجد أعذار من أي طرف لمزيد من التأخير. لقد حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق".

وجاء في الختام: "كوسطاء، نحن على استعداد، إذا لزم الأمر، لتقديم اقتراح نهائي لحل قضايا التنفيذ المتبقية بطريقة تلبي توقعات جميع الأطراف. لقد دعونا الطرفين إلى استئناف المحادثات العاجلة يوم الخميس. 15 آب/أغسطس في الدوحة أو القاهرة لسد كافة الفجوات المتبقية والبدء في تنفيذ الاتفاق دون أي تأخير".