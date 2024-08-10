الناطق الرسمي باسم القسام أبو عبيدة يصدر بيانا جديدا يتعلق بالسنوار

بعد غياب أكثر من شهر، أصدر الناطق الرسمي باسم الذراع العسكرية لحركة حماس عز الدين القسام أبو عبيدة بيان "مبايعة الذراع العسكرية ليحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة "خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران.

وقال أبو عبيدة من خلال منشور في تلغرام إن " كتائب القسام تعلن جهوزيتها الكاملة لتنفيذ قرارات السنوار"، مشيرا إلى إلى أن كتائب القسام "ترى أن اختيار السنوار رئيساً للحركة خلفاً لهنية دليل على حيوية الحركة وتماسكها وقوتها".

وأعلنت حركة "حماس" يوم الثلاثاء الماضي عن تعيين يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية الذي تم اغتياله في طهران.

ويشار إلى أننا أشرنا بتقرير سابق الى تساؤلات حول أسباب اختفاء أبو عبيدة من الظهور منذ أكثر من شهر، والبيان الذي أصدره الجمعة لم يكن مصورا وكان بيانا مكتوبا نشر في موقعه بمنصة تلغرام، وانتشرت تساؤلات بمواقع التواصل عن أسباب اختفاءه خصوصا في اليوم الـ300 للحرب، ولم يظهر بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن اغتيال القيادي محمد الضيف.