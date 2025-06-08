بالتزامن مع اقتراب "أسطول مادلين" من غزة || قافلة مغاربية برية ستنطلق من تونس لدعم غزة

تنطلق الاثنين قافلة مساعدات من تونس تضم آلاف المتطوعين إلى غزة وذلك بهدف "المطالبة بوقف الحرب في غزة وكسر الحصار وإدخال المساعدات.

هذا وأعلنت " تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس" أن قافلة المساعدات المغاربية "تنطلق الاثنين من العاصمة تونس، ومدينة سوسة (شرق)، وصفاقس، وقابس إلى مدينة بن قردان (جنوباً) نحو قطاع غزة، مروراً بليبيا ومصر، للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع ونقل مساعدات إنسانية إليه".

ووفقا لبيان التنسيقية سيتوجه "المشاركون في القافلة إلى معبر رأس جدير على الحدود التونسية الليبية، ويسيرون على الطريق الساحلي الليبي وصولاً إلى القاهرة، ثم إلى معبر رفح على الحدود المصرية مع غزة، لتسليم رسائل التضامن والمساعدات للفلسطينيين في غزة".

قد يعجبك أيضًا -

هذا وسيشارك في القافلة شخصيات نقابية وسياسية، إلى جانب حقوقيين، ومحامين، وأطباء، وإعلاميين، وأعضاء في منظمات شبابية.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن وائل نوار، المتحدث باسم القافلة أن آلاف الأشخاص يشاركون في القافلة وستضم "وفودا من موريتانيا والمغرب والجزائر، والآلاف من تونس وليبيا", وقال إن"القافلة سجلت انضمام أكثر من 7 آلاف شخص من جنسيات مغاربية مختلفة حتى 30 مايو/أيار الماضي".