الجيش الإسرائيلي يروج لاستفسار "عميق" عن طريقة مكافحة سيارات الإسعاف في غزة

ينخرط الجيش الإسرائيلي في إجراء تحقيق "معمق" حول الحادث الذي وقع على بعد 23 مارس/آذار المنصرم في قطاع رفح، جنوب غزة، عندما قام الجنود بإطلاق النار على سيارات الإسعاف الفلسطينية وشاحنة مضخات. عادت الفيلق المكون من 15 من رجال الأمن إلى الظهور في جناح في حفرة مجتمعية.

"إن الانطلاق المفاجئ لقافلة سيارات الإسعاف إلى تل السلطان على بعد 23 مارس هو هدف استفسار عميق"، معلناً أن الجيش ردًا على طلب معلومات.

"كل الادعاءات، والتي تشمل الوثائق المنشورة، يتم فحصها بطريقة متعمقة وتفاصيلها، لفهم سلوك [المجموعات] في حالة الحادث"، بالإضافة إلى تساهال. تم الرد على هذا الرد من الجيش بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز لمقطع فيديو يوضح أن سيارات الإسعاف الفلسطينية وشاحنات المضخات قد تم تحديد هويتها بشكل واضح وتم تصميم الجيروسكوبات الخاصة بها عند فتح النار، بدلاً من الإصدار الأولي إسرائيل في حادثة أخرى.