التغطية متواصة| مسؤول في البيت الأبيض: نتنياهو سيزور واشنطن الاثنين الوشيك
نتنياهو يعتقد أنّ احتمالية التوصّل إلى اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران ضئيلة للغاية، ويهدف إلى التباحث مع ترامب بشأن تنفيذ ضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل المسار الدبلوماسي.
يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التوجّه إلى واشنطن، الاثنين الوشيك، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويجري معه محادثات تتناول، من بين أمور أخرى، البرنامج النووي الإيراني. وبحسب التقرير، فإنّ نتنياهو يعتقد أنّ احتمالية التوصّل إلى اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران ضئيلة للغاية، ويهدف إلى التباحث مع ترامب بشأن تنفيذ ضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل المسار الدبلوماسي.
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قائد الحرس الثوري الإيراني: لن نتراجع خطوة سواء في الحرب النفسية أو المواجهة العسكرية
مسؤول في البيت الأبيض يؤمد لموقع "مايك إنترناشونال" أن لقاء بين ترامب ونتنياهو سيعقد يوم الاثنين الوشيك
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تقرير: 4 قتلى بغارة إسرائيلية على خان يونس جنوبي غزة
منظمة الصحة العالمية: نطالب برفع الحصار عن قطاع غزة والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار
حماس: "توثيق الهلال الأحمر لجريمة إعدام طواقم الإسعاف في رفح يكشف الوجه الحقيقي لإسرائيل ويفنّد رواياتها المضلّلة"
مسؤول في البيت الأبيض يقول إن نتنياهو سيزور واشنطن الاثنين الوشيك
أكسيوس تنشر فيديو يكذب رواية الجيش الإسرائيلي بشأن استهداف موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني جنوبي قطاع غزة قبل أسبوعين
الجيش الإسرائيلي يروج لاستفسار "عميق" عن طريقة مكافحة سيارات الإسعاف في غزة
ينخرط الجيش الإسرائيلي في إجراء تحقيق "معمق" حول الحادث الذي وقع على بعد 23 مارس/آذار المنصرم في قطاع رفح، جنوب غزة، عندما قام الجنود بإطلاق النار على سيارات الإسعاف الفلسطينية وشاحنة مضخات. عادت الفيلق المكون من 15 من رجال الأمن إلى الظهور في جناح في حفرة مجتمعية.
"إن الانطلاق المفاجئ لقافلة سيارات الإسعاف إلى تل السلطان على بعد 23 مارس هو هدف استفسار عميق"، معلناً أن الجيش ردًا على طلب معلومات.
"كل الادعاءات، والتي تشمل الوثائق المنشورة، يتم فحصها بطريقة متعمقة وتفاصيلها، لفهم سلوك [المجموعات] في حالة الحادث"، بالإضافة إلى تساهال. تم الرد على هذا الرد من الجيش بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز لمقطع فيديو يوضح أن سيارات الإسعاف الفلسطينية وشاحنات المضخات قد تم تحديد هويتها بشكل واضح وتم تصميم الجيروسكوبات الخاصة بها عند فتح النار، بدلاً من الإصدار الأولي إسرائيل في حادثة أخرى.
مبعوثة ترامب تلتقي قادةَ لبنان.. بجعبتها ملفات عدة أبرزها سلاح حزب الله
عقدت المبعوثة الرئاسية الأميركية مورغان أورتاغوس مع المسؤولين اللبنانيين التي بدأتها مع رئيس الجمهورية جوزيف عون بهدف دفع السلطة في بيروت إلى وضع جدول زمني قصير الأمد لنزع سلاح حزب الله.
وبعد عون واصلت أورتاغوس، لقاءاتها مع المسؤولين اللبنانين والتقت رئيس الوزراء نواف سلام.