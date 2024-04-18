التغطية مستمرة: طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تقصف عشرات الأهداف في أنحاء مختلفة من قطاع غزة
وعلى الجبهة الشمالية ردت إسرائيل على ضربة العرامشة بتنفيذ غارات على مبان تحتية وأخرى عسكرية لحزب الله في الخيام بلبنان وسط تقارير عن اغتيال عنصرين ينتميان للتنظيم في منطقة كفركيلا
أعلنت مصر عن استكمال تأهبها وجاهزيتها ونشر القوات في شمال سيناء وعلى طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة البالغ 14 كلم تناسبا مع التهديدات الإسرائيلية المتزايدة بدخول رفح للقضاء على كتائب حماس المتبقية في آخر معقل لها على ما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكثر من مرة مدفوعا بتشجيع وزرائه من اليمين.
ووفقا للمصدر الأميركي فقد أبدت الولايات المتحدة تقبلا لخطة دخول رفح مقابل الاكتفاء بعملية محدودة ضد إيران. وأضاف المصدر أن "الخطة الإسرائيلية تعتمد على أسلوب الإزاحة، عبر تقسيم رفح إلى مربعات مرقمة، بحيث يتم استهداف مربع تلو الآخر، بما يدفع الموجودين فيه للتحرك بعيداً عنه، وبالتحديد نحو خانيونس، ومنطقة المواصي".
وفي الشمال الذي شهد تصعيدا الأربعاء ردت إسرائيل على ضربة العرامشة بتنفيذ غارات على مبان تحتية وأخرى عسكرية لحزب الله في الخيام بلبنان وسط تقارير عن اغتيال عنصرين ينتميان للتنظيم في منطقة كفركيلا جنوب لبنان.
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طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تقصف عشرات الأهداف في أنحاء مختلفة من قطاع غزة
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل يوسف رفيق أحمد شبات، وهو ضابط في حماس في وحدة الاستخبارات العسكرية التابعة لكتيبة بيت حانون، التي تعمل في شمال القطاع. قُتل شبات في غارة جوية نفذت في المنطقة الوسطى من قطاع غزة واعتبر هدفًا ثمينًا. كما تم الهجوم على سيارة تقل عشرة مسلحين.
بالأمس، قصفت طائرات حربية قاذفة هاون في حي الرمال بمدينة غزة، بالإضافة إلى عشرات الأهداف في أنحاء القطاع.
حزب الله يعلن مسؤوليته عن إطلاق النار في المطلة الحدودية شمال إسرائيل
أعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق النار في المطلة الحدودية بعد منتصف الليلة الماضية، مشيرًا إلى أنه هاجم قوة إسرائيلية وبحسب قناة "المنار" فقد ترددت أنباء عن هجمات إسرائيلية كبيرة في الخيام، جنوب لبنان.
48 عضوا في الأمم المتحدة في بيان مشترك: "هجوم إيران يهدد الاستقرار"
أصدر ممثلو 48 دولة في الأمم المتحدة، بما في ذلك إسرائيل، بيانا مشتركا يدين الهجوم الإيراني ويدعو "جميع الأطراف في المنطقة إلى اتخاذ خطوات لمنع المزيد من تصعيد الوضع". ويعد البيان الذي قدمته الولايات المتحدة بتعزيز التعاون الدبلوماسي بين الدول "للعمل من أجل حل التوترات في المنطقة". ومن بين الدول الأخرى، وقعت بريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا والجبل الأسود وألبانيا على الإعلان. وجاء في البيان أن "الهجوم هو الأحدث في نمط من الأعمال الخطيرة التي تقوم بها إيران وشركاؤها العسكريون والتي تهدد السلام والأمن الدوليين".
الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران بعد هجومها الخطير على إسرائيل
أعلن مجلس قادة الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران بعد هجومها على إسرائيل. وبحسب الإعلان، سيتم فرض العقوبات بشكل رئيسي في المجالات المتعلقة بإنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ.
الجزائر تعلن عن تقديمها 15 مليون دولار لوكالة الأونروا
أعلنت الجزائر على خلفية المناقشة الخاصة في مجلس الأمن أنها ستقدم لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) مساهمة غير عادية قدرها 15 مليون دولار، وفق ما أفاد التلفزيون الحكومي في الجزائر.
المتحدث باسم حزب الله يتهم اليونيفيل بمساعدة إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية في مهاجمة قادة المنظمة
نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المحسوبة على حزب الله، عن مصادر أمنية في لبنان، أنه تم التحقق من المعلومات التي تقول أن عملية المراقبة الميدانية التي تقوم بها قوة حفظ السلام العسكرية نيابة عن الأمم المتحدة ( اليونيفيل) في جنوب لبنان تساعد إسرائيل في مهاجمة مركبات قادة حزب الله. وبحسب التقرير، هناك شك في أن إحدى وحدات اليونيفيل جنوب نهر الليطاني تقدم مساعدة استخباراتية لإسرائيل في تعقب المركبات التي تعرضت للهجوم.
مركز الجليل الطبي: خطر الموت يتهدد حياة المصاب في غارة أمس على عرب العرامشة
أفاد مركز الجليل الطبي في نهاريا أن الخطر يتهدد حياة الشخص الذي أصيب أمس بإصابات حرجة جراء غارة نفذها حزب الله على المركز الجماهيري في بلدة عرب العرامشة في الجليل الغربي. وبحسب المستشفى، فإن 19 جريحاً يرقدون في أقسامه، وبخلاف الإصابات الحرجة، ثلاثة منهم في حالة خطيرة ومستقرة، والباقون بحالات متوسطة وخفيفة.