أعلنت مصر عن استكمال تأهبها وجاهزيتها ونشر القوات في شمال سيناء وعلى طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة البالغ 14 كلم تناسبا مع التهديدات الإسرائيلية المتزايدة بدخول رفح للقضاء على كتائب حماس المتبقية في آخر معقل لها على ما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكثر من مرة مدفوعا بتشجيع وزرائه من اليمين.

ووفقا للمصدر الأميركي فقد أبدت الولايات المتحدة تقبلا لخطة دخول رفح مقابل الاكتفاء بعملية محدودة ضد إيران. وأضاف المصدر أن "الخطة الإسرائيلية تعتمد على أسلوب الإزاحة، عبر تقسيم رفح إلى مربعات مرقمة، بحيث يتم استهداف مربع تلو الآخر، بما يدفع الموجودين فيه للتحرك بعيداً عنه، وبالتحديد نحو خانيونس، ومنطقة المواصي".

وفي الشمال الذي شهد تصعيدا الأربعاء ردت إسرائيل على ضربة العرامشة بتنفيذ غارات على مبان تحتية وأخرى عسكرية لحزب الله في الخيام بلبنان وسط تقارير عن اغتيال عنصرين ينتميان للتنظيم في منطقة كفركيلا جنوب لبنان.

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