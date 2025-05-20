الجندي يوسف حيراك قتل جراء إطلاق نار من الجانبين من القوة التي كان تؤمن المنطقة في غزة

قُتِل الرقيب يوسف يهودا حراك، جندي من كتيبة الهندسة، والذي أعلن عن مقتله الليلة الماضية في غزة، نتيجة إطلاق نار من الجانبين من قبل قوة كانت تؤمن المنطقة التي كان يتواجد فيها. جاء ذلك بحسب تحقيق أولي أجراه الجيش الاسرائيلي، وتم عرضه اليوم (الثلاثاء) على عائلة الجندي.

وبحسب التحقيقات الأولية، دخلت قوة إلى المنطقة عصر أمس وعثرت على نفق. كما نفذت نفس القوة عمليات استطلاع داخل البئر المتصل بالنفق، بهدف الارتباط بالنفق لتدميره. في نفس الوقت، كانت هناك كتيبة أخرى تقوم بتأمين القوة. ويشار الى يوسف يهودا كان بعمر 22 عند مقتله في غزة.