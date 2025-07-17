"تقدم كبير في المحادثات": الوسطاء متفائلون - لكن الاتفاق لا يزال قيد الإعداد

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أفادت مصادر مطلعة على مفاوضات صفقة إطلاق سراح الرهائن لقناة i24NEWS اليوم (الخميس) بإحراز "تقدم ملحوظ في المحادثات"، إلا أن الأمر سيتطلب عدة أيام أخرى من النقاش قبل التوصل إلى اتفاق. ووفقًا للمصادر، فإن الوسطاء - مصر وقطر والولايات المتحدة - متفائلون في ضوء الخريطة الأمنية الجديدة التي قدمتها إسرائيل، والتي يعتبرونها "إختراقا".

وتشير التقديرات في هذه المرحلة إلى أن حماس ستقدم فقط تعليقات "طفيفة"، خاصة فيما يتعلق بخريطة الانتشار الجديدة لقوات الجيش الإسرائيلي وقوائم السجناء الأمنيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

عائلات المخطوفين تغلق أيالون: "أعيدوهم جميعًا"

على الرغم من التقارير التي تُفيد بإحراز تقدم، أغلقت عائلات المخطوفين وناشطات احتجاجات نسائية صباح اليوم طرق أيالون الجنوبية قرب جسر يهوديت، مطالبين بتوقيع الاتفاق في أسرع وقت ممكن وبإعادة جميع المخطوفين.

وصرح المنظمون:

"نتنياهو يُقوّض إرادة الشعب - أعيدوهم جميعًا. لقد رأينا مرارًا وتكرارًا كيف تُحبط الحكومة إمكانية إعادة الأشخاص الذين عُذّبوا ويقبعون في الأنفاق، من أجل مصالح سياسية".

وأضافوا أيضًا: "82% من الجمهور يُؤيد اتفاقًا شاملًا. الأغلبية الساحقة تُطالب بإنهاء الحرب، ومغادرة غزة، وإعادة الجميع إلى ديارهم - فورًا".

التخلي عن محور موراغ - تغيير في موقف إسرائيل

كشف المراسل السياسي لقناة i24NEWS، عميحاي شتاين، أمس أن إسرائيل تخلت فعليًا عن محور موراج، وذلك بحسب الخرائط التي قُدمت للوسطاء.

مصدر مطّلع على تفاصيل المحادثات أشار إلى أن "القضية المركزية لم تعد محور مورَاج - بل الوجود الإسرائيلي في منطقة رفح".

في الجهاز السياسي يأملون أن الخرائط الجديدة ستمهد الطريق للصفقة قريبًا - لكنهم يوضحون: الكرة الآن في ملعب حماس.