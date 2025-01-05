وفق الكشف في i24NEWS: إسرائيل ستدفع منحاً لسكان الشمال تعويضاً عن الإهمال طيلة فترة الغياب

بناء على ما تم كشفه في i24NEWS: أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الإدارة زئيف إلكين في مؤتمر صحفي اليوم (الأحد) أن عودة سكان الشمال إلى منازلهم ستتم في الأول من آذار/مارس، وسيتم تقديم منح مالية لسكان الشمال لترميم المنازل من الأضرار الناجمة عن الغياب الطويل - وليس فقط بسبب الأضرار جراء القذائف.

وأوضح الوزير إلكين أن قرار العودة إلى الشمال جاء نتيجة تقييم الوضع، ولكن وفقاً للتغيرات الأمنية التي تشهدها المنطقة. سيتم تخصيص ميزانية خاصة لوزارة التعليم لتسير إعادة فتح أجهزة التعليم حتى على نطاق منخفض.

وفقًا لمخطط العودة، سيتم احتساب المبلغ الممنوح للعائلة على النحو التالي: سيتم دفع 15,000 شيكل جديد لكل شخص بالغ. سيتم دفع 7,700 ألف شيكل لكل طفل دون سن 18 عاما. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دفع تعويض عن المغادرة، حيث سيتم تحويل 10,000 شيكل جديد لكل شخص بالغ و5,000 شيكل جديد لكل طفل.

Yonatan Sindel/Flash90

وقال سموتريش: "إن القدرة على العودة إلى البيوت بقوة وشجاعة هي صورة النصر. وتطوير وتوسيع هذه المنطقة مرتين وأربعة أضعاف ما كانت عليه في بداية الحرب". هنالك من شكك بأ÷مية تعيين وزير يتحمل مسؤولية الشمال والجنوب. لكن الأسابيع القليلة الماضية تثبت مدى ضرورة هذا الدور. وفي النهاية، هذا حدث معقد يتطلب تنسيق العديد من العوامل في الحكومة وفي الحكم المحلي، ومن يعرف إلكين فهو شخص محترف وبحوزته سنوات عديدة من الخبرة."

وأضاف وزير المالية: "العامل الأساسي الذي يؤمن لسكان الشمال القدرة على العودة إلى منازلهم هو الأمن في المقام الأول. ونحن لن نتنازل عن هذه المسألة. لقد أنزلنا ضربة قوية على حزب الله. وقف إطلاق النار جاء بعد أن دمرنا 70-80% من قدرات حزب الله. ولا يمكن السماح لهذا التهديد بالظهور من جديد على الحدود الشمالية. وأضاف: "بالطبع أحمل نفسي على التماسك لمدة 15 يومًا أخرى لأقول ما أعتقده وما نحتاج إليه".

واختتم الحديث بتصريحه: "إن توسيع السياسة المدنية يعني أن الاقتصاد يعرف كيف يستجيب لجميع الاحتياجات في الخطوط الأمامية والخلفية. وهذا يعني توسيع الخطط لشمل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وللأعمال التجارية في جميع أنحاء البلاد إضافة إلى تأمين الحلول لجنود الاحتياط وأسرهم".