مقتل أم وابنتيها وقريبتهما جراء استهداف صاروخي مباشر لمنزل بمدينة طمرة شمال إسرائيل

قُتلت منار القاسم أبو الهيجاء خطيب وابنتاها حلا وشدا، وقريبتهما منار دياب خطيب، مساء السبت، جراء سقوط صاروخ إيراني مباشر على منزل من ثلاثة طوابق في مدينة طمرة شمال إسرائيل. وأفادت التقارير أن الصاروخ الذي أصاب منزلًا من ثلاثة طوابق في مدينة طمرة بمنطقة حيفا شمال إسرائيل، أدى إلى إصابة نحو 13 شخصًا.

أُطلق الصاروخ من إيران في وابل كثيف باتجاه شمال إسرائيل عند الساعة 11:15 مساءً. تسببت الإصابة المباشرة للمبنى في انهيار جزئي، وواصلت فرق الإنقاذ البحث عن أشخاص آخرين قد يكونون محاصرين تحت الأنقاض.

صرح قائد المنطقة الشمالية، الرقيب يائير الكايم، بوجود دمار واسع النطاق في موقع الحادث، مما يُصعّب عمليات الإنقاذ. وأعلن مستشفى رامبام عن وصول 13 مصابًا، أحدهم في حالة خطيرة، والبقية في حالة ما بين خفيفة ومتوسطة.

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وفقًا لتقرير صادر عن نجمة داوود الحمراء، أصيب عشرة أشخاص بجروح طفيفة، وأصيب عشرة آخرون بحالات هلع عقب الهجوم. نُقل جميع المصابين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.