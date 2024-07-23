تغطية متواصلة|| حزب الله يعلن مقتل العنصر 376 ، ومطالبة سكان منطقة الجليل البقاء قرب الأماكن الآمنة
اندلاع حرائق في مناطق شمال إسرائيل جراء سقوط قذائف صاروخية • 24 ساعة من القتال العنيف في غزة: الجيش الإسرائيلي يكشف عن توثيق جديد لأنشطة الجيش الإسرائيلي
اليوم 291 من الحرب: الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه في وقت مبكر من صباح (الثلاثاء) هاجمت مسيرة مسلحين خلال عملية واسعة النطاق في طولكرم. وتحدثت تقارير فلسطينية عن اغتيال ثلاثة قادة فصائل فلسطينية في طولكرم بينهم قائد الجناح العسكري لحركة حماس في طولكرم، كما هاجم سلاح الجو الإسرائيلي أهدافاً لحزب الله في جنوب لبنان خلال الليل.
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إطلاق 15 قذيفة تجاه إسرائيل وسقوط عدد منها في مناطق مفتوحة، والجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافًا لحزب الله
وبعد إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها خلال الساعة الماضية، تم تحديد نحو 15 صاروخا أطلقت من لبنان، تم اعتراض بعضها وانفجر الباقي في مناطق مفتوحة بالمنطقة. صرح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أضاف أنه تم رصد عدة صواريخ عبرت الأراضي اللبنانية إلى منطقة مزارع شبعا/جبل دوف، وتم تسجيل سقوطها في المنطقة، وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية. كما قصفت الطائرات الحربية، خلال الساعات الماضية، منصة إطلاق يستخدمها حزب الله في كفر حمام، وبنية تحتية مسلحة في منطقة عيتا الشعب، ونقطة مراقبة في منطقة الخيام بجنوب لبنان.
الجيش الإسرائيلي والشاباك في بيان غير عادي يؤكد أن المسلحين الذين قتلوا في طولكرم غير مرتبطين بالسلطة الفلسطينية
على خلفية اغتيال قادة الفصائل الفلسطينية بوقت سابق اليوم في طولكرم في هجوم مسيرة أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك أن "المزاعم بأننا نخفي هوية المخربين بزعم أن هويتهم وانتمائهم للسلطة الفلسطينية، لا أساس لها من الصحة. المخربون الذين اغتيلوا هم قائد بالذراع العسكرية لحماس في طولكرم ونشطاء في كتائب شهداء الأقصى، هذه الفصائل غير تابعة تنظيميا لحركة واحدة، جزء منها للجهاد الإسلامي، ولحزب الله ولحماس وأيضا لفتح، وقسم منها ينشط بصورة مستقلة" وتابع "ووفقا للمعلومات التي بحوزتنا السلطة الفلسطينية غير مرتبطة بالمخربين الذين اغتيلوا".
حزب الله يعلن مقتل العنصر رقم 376 منذ بداية الحرب
أعلن حزب الله مقتل عنصر آخر في صفوفه وهو صادق عاطف العطاوي من سكان قرية شقرة جنوب لبنان. وهو العنصر رقم 376 التي يقتل بصفوفه منذ بداية الحرب.
حزب الله يتبنى الهجمات في إسرائيل: "ردا على الهجمات في شقرة وشيحين"
تبنى حزب الله مسؤولية إطلاق "سرب من الطائرات بدون طيار على قاعدة جبل نيريا ردا على عملية الاغتيال في شقرة". وهي المرة الأولى التي يزعم بها حزب الله مهاجمة هذا المكان، واعلن حزب الله مسؤوليته على هجوم آخر "باستخدام صاروخ فلق تجاه موقع عسكري في بيت هيلل، ردا على الهجوم في شيحين"
حرائق في الشمال بسبب التساقطات: الفرق تعمل بالقرب من مفرق كاش، حرفيش ويهوديا
عقب انطلاق صفارات الإنذار في الجليل، اندلعت حرائق في عدة مواقع نتيجة السقوط. وذكرت هيئة الإطفاء والإنقاذ أن أربعة فرق إطفاء تعمل في منطقة مفتوحة بين بيت هليل وكريات شمونة، وأربعة فرق أخرى تعمل في موقعين بالقرب من حرفيش. تعمل خمسة طواقم وأربع طائرات على إخماد حريق في منطقة مفتوحة في محمية ناحال يهوديا شمال بحيرة طبريا. وأغلقت الشرطة شارع 87 بين مفرق يهوديا ومفرق كتسافيا.
صافرات الإنذار في الجليل: اعتراضات واصطدامات في كاش وميرون والجيش رد بقصف مدفعي
في أعقاب صافرات التحذير التي تم تشغيلها في منطقة الجليل، تم رصد نحو عشرة قذائف عبرت من الأراضي اللبنانية، تم اعتراض معظمها ورصد سقوط قذائف في كريات شمونة ومرغليوت. كما اخترقت نحو أربعة أهداف جوية داخل الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض هدفين وتسجيل تحطمها في منطقة جبل ميرون. لا يوجد ضحايا. وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات الاعتراض، وأضاف أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت في وقت سابق مركبة تقل مسلحين من حزب الله في منطقة شقرة في جنوب لبنان، وأفيد أنه نتيجة سقوط الصواريخ الاعتراضية وشظاياها. اندلعت حرائق في عدة مناطق في الجليل وتعمل قوات الإطفاء على إخمادها، وقصفت قوات الجيش الإسرائيلي بالمدفعية مصادر النيران.