تغطية متواصلة|| حزب الله يعلن مقتل العنصر 376 ، ومطالبة سكان منطقة الجليل البقاء قرب الأماكن الآمنة

الجيش الإسرائيلي والشاباك في بيان غير عادي يؤكد أن المسلحين الذين قتلوا في طولكرم غير مرتبطين بالسلطة الفلسطينية

على خلفية اغتيال قادة الفصائل الفلسطينية بوقت سابق اليوم في طولكرم في هجوم مسيرة أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك أن "المزاعم بأننا نخفي هوية المخربين بزعم أن هويتهم وانتمائهم للسلطة الفلسطينية، لا أساس لها من الصحة. المخربون الذين اغتيلوا هم قائد بالذراع العسكرية لحماس في طولكرم ونشطاء في كتائب شهداء الأقصى، هذه الفصائل غير تابعة تنظيميا لحركة واحدة، جزء منها للجهاد الإسلامي، ولحزب الله ولحماس وأيضا لفتح، وقسم منها ينشط بصورة مستقلة" وتابع "ووفقا للمعلومات التي بحوزتنا السلطة الفلسطينية غير مرتبطة بالمخربين الذين اغتيلوا".