مسؤول سياسي: "نتنياهو لم يغير موقفه من ضرورة سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا"

عقب تقرير في صحيفة واشنطن بوست، قال مصدر سياسي لـi24NEWS اليوم (الخميس): إن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يغير موقفه بشأن ضرورة السيطرة والتواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا".

وبالتالي، وفقًا لمخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي عمل عليه أيضًا رئيس الشاباك رونين بار، سيكون هناك انسحاب جزئي لقوات الجيش الإسرائيلي وإعادة انتشار القوات على طول المحور، والبقاء في مواقع استراتيجية واستخدام الوسائل الإلكترونية فوق وتحت الأرض.

وأيضاً، بحسب تقرير في صحيفة"الأخبار"، بعد تهديد حماس بإنهاء محادثات المفاوضات، تحاول الولايات المتحدة والوسطاء إقناع الطرفين بصيغة جديدة تشارك فيها القوات الدولية برعاية الأمم المتحدة. السيطرة على محور فيلادلفيا ومحور نيتسريم ومعبر رفح – بدلاً من التواجد الإسرائيلي، بشرط أن يكون هذا التواجد لفترة محدودة فقط – خلال المرحلة الأولى من الصفقة.

ووفقا لهذا التقرير، ألمحت الإمارات العربية المتحدة إلى استعدادها لتكون جزءا من هذه القوات، إذا كانت بموجب اتفاق مقبول للجانبين - وأن الاقتراح تمت مناقشته في محادثة بايدن مع نتنياهو الليلة.

المشكلة الكبرى الأولى، كما يقول المسؤولون في صحيفة واشنطن بوست، هي أن حماس لا تستجيب لـ "اقتراح الوساطة" الذي وضعه وسطاء أمريكيون لحل الخلافات في الرأي بشأن وقف إطلاق النار المقترح لمدة 45 يومًا وإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين. وقال مسؤولون أمريكيون إمس إنهم كانوا ينتظرون أربعة أيام للحصول على إجابة حماس على الأسئلة الأساسية، مثل أسماء المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن زعيم حماس يحيى السنوار، المحاصر تحت الأرض في غزة ونفذت لديه الذخيرة والإمدادات، يفضل الصفقة. ولكن يبدو أن حماس تفضل لعبة الانتظار، ربما على أمل أن تقوم إيران أو حزب الله بمهاجمة إسرائيل ـ وبالتالي تغيير ساحة المعركة. ويبدو أن إيران ستخيب آمال حماس.

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ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن قادة إيران قرروا تأجيل الانتقام على اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران نهاية الشهر الماضي. ويبدو أن إيران ارتدعت من العرض الأمريكي الهائل للقوة. ويخشى المسؤولون الأمريكيون أن تشجع طهران حزب الله على الهجوم. ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن زعيم حزب الله حسن نصر الله قد ينسحب من خطة إطلاق وابل من الصواريخ على تل أبيب.

المشكلة الأخرى التي تقلق الوسطاء الأمريكيين هي أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحرز تقدمًا بطيئًا في المفاوضات. الليلة الماضية، أشاد المسؤولون الأمريكيون نتنياهو بعد تقديمه عدد من التنازلات في مكالمة هاتفية مع بايدن، بما في ذلك خريطة توضح المكان الذي تقترح إسرائيل نشر قوات فيه في "محور فيلادلفيا" على طول الحدود بين مصر وغزة لكن نتنياهو يصر أيضا على أن هذه ليست واحدة من المناطق "المزدحمة" في غزة التي وافقت إسرائيل على مغادرتها.