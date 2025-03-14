حماس توافق الإفراج عن عيدان ألكسندر وأربعة جثامين؛ الافراج - قد يكون في وقت مبكر غدا

أعلنت حركة حماس ، اليوم (الجمعة)، قبول العرض الأمريكي بإطلاق سراح المختطف عيدان ألكسندر (20 عاما) الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وأربعة جثامين آخرين من مزدوجي الجنسية. في غضون ذلك، قال المصدر المطلع على التفاصيل لـi24NEWS إن "الإفراج عن المختطفين قد يتم غدا". وبعد ذلك، سيقوم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإجراء تقييم للوضع. وسنذكركم أن الوفد الإسرائيلي لا يزال في الدوحة، وهو مؤشر آخر على أن الأمور المتعلقة بالمفاوضات لا تزال تحدث.

إلا أن حماس أعلن أنه تم الاتفاق على معايير جديدة للإفراج عن الكسندر وأربعة جثامين، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح المزيد من السجناء الفلسطينيين مقابل كل جندي إسرائيلي. وقال مسؤول كبير في حماس لـi24NEWS: "لم نحدد بعد مكان وزمان تسليم المختطفين".

وقال التنظيم إن "الحركة تلقت مقترحا من الإخوة الوسطاء لتجديد المفاوضات، وقد استجابت الحركة بمسؤولية وإيجابية، وقدمت ردها صباح اليوم، متضمنا موافقتها على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، بالإضافة إلى جثامين أربعة مواطنين آخرين من مزدوجي الجنسية"، وأضافوا: "الحركة تؤكد استعدادها المطلق لبدء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعية الاحتلال إلى الوفاء بالتزاماته كاملة".

وقال مصدر مطلع على المفاوضات في الدوحة لـi24NEWS إن "المقترح الذي ناقشه ويتكوف في الأيام الأخيرة تحدث عن إطلاق سراح 5 رهائن أحياء". بمعنى آخر، اقتراح حماس بعيد كل البعد عن اقتراح الوسيط الأميركي.

وكما تذكرون فإن الولايات المتحدة أجرت مؤخرا اتصالات مباشرة مع حماس من خلال المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والمبعوث الخاص للمختطفين آدم بوهلر، وذلك من أجل تحرير مواطنيها من الأسر ومن بينهم ألكسندر كما ذكرنا. لقد نشرنا بالأمس تقريرا عن الخطوط العريضة الجديدة التي قدمها ويتكوف لحماس، والتي بموجبها ستطلق المنظمة سراح عدد من الرهائن الأحياء - ربما خمسة - بالإضافة إلى مختطفين أموات.

على الجانب الآخر، ستسمح إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة 50 يوما، حسبما قال مصدر مطلع على التفاصيل لـi24NEWS. تجدر الإشارة إلى أنه خلال الخمسين يومًا المعنية - والتي ستنتهي في 20 أبريل/نيسان - سيناقش الطرفان استمرار الصفقة. وقال المصدر لـi24NEWS: "نحن متفائلون بالاتفاقيات بخصوص الخطوط العريضة الجديدة للمبعوث ويتكوف".