إسرائيل : مراسم إضاءة الشعلة ستقام هذا العام بدون جمهور

أعلنت وزيرة المواصلات ميري ريجف اليوم (الاثنين) أنها قررت أن تقام مراسم اضاءة الشعلة هذا العام بدون جمهور، بصورة مشابهة للمراسم التي أجريت خلال فترة انتشار وباء كورونا. وكانت الوزيرة بعثت الأسبوع الماضي، رسالة إلى الشاباك وقيادة الجبهة الداخلية وطلبت منهم رأيا أمنيا على ضوء الوضع. وبدورهم أوصوا بإقامتها بدون حضور الجمهور.

ريغيف، الذي تم تعيينها لتكون المسؤولة عن إدارة مراسم الاحتفال الذي يقام سنويًا في جبل هرتسل في القدس، عقدت البارحة مناقشة حول الحدث ولكنها قررت تأجيل القرار بشأن مسألة حضور الجمهور.

إدارة الاحتفالات الرسمية ذكر فيه إنه : "منذ بداية العمل على حفل إضاءة الشغلة، أوضحت الوزيرة ريغيف أن الحفل هذا العام سيكون مختلفا في صيغته ومناسبا لأجواء هذه الفترة ".

وتابع البيان "قررت الوزيرة ريغيف عقد الحفل بدون جمهور ، وتم تصويره مسبقًا بناءً على النظر في الظروف الاستثنائية لهذا العام بعد المذبحة الفظيعة في يوم السبت الأسود والحرب ، التي لا تزال في ذروتها. الجو العام يسوده: الحزن ، الفقدان ، والألم العميق".