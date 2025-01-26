تغطية متواصلة || سكان من جنوب لبنان يحاولون العودة لقراهم ومنازلهم، ثلاثة قتلى واصابة العشرات بنيران الجيش الإسرائيلي

اليوم الـ 478 من الحرب: بعد إطلاق سراح المجندات الأربع أمس (السبت)، إسرائيل تصر على إطلاق سراح المدنية أربيل يهود في الدفعة القادمة، وكذلك على تسليم قائمة المختطفين تحدد خلالها حماس حالتهم أحياء أم أموات، وانتهت اليوم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ، وعلى ضوء ذلك ابلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للسكان اللبنانيين: "لا تسافروا جنوبًا إلى خط القرية ومحيطها حتى إشعار آخر"، في المقابل يصر لبنانيون على العودة، كما تجمع آلاف الغزيين بالقرب من محور نيتسريم في إطار محاولتهم العودة الى الشمال.

لمتابعة المدونة السابقة يمكن الدخول للرابط التالي