تغطية متواصلة || سكان من جنوب لبنان يحاولون العودة لقراهم ومنازلهم، ثلاثة قتلى واصابة العشرات بنيران الجيش الإسرائيلي
طُلب من السكان اللبنانيين عدم السفر جنوبًا حتى إشعار آخر • تقرير في غزة: آلاف المدنيين ينتظرون قيام الجيش الإسرائيلي بفتح • محور نيتزريم : لن يتم فتح المحور حتى يتم الاتفاق للإفراج عن أربيل يهود
اليوم الـ 478 من الحرب: بعد إطلاق سراح المجندات الأربع أمس (السبت)، إسرائيل تصر على إطلاق سراح المدنية أربيل يهود في الدفعة القادمة، وكذلك على تسليم قائمة المختطفين تحدد خلالها حماس حالتهم أحياء أم أموات، وانتهت اليوم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ، وعلى ضوء ذلك ابلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للسكان اللبنانيين: "لا تسافروا جنوبًا إلى خط القرية ومحيطها حتى إشعار آخر"، في المقابل يصر لبنانيون على العودة، كما تجمع آلاف الغزيين بالقرب من محور نيتسريم في إطار محاولتهم العودة الى الشمال.
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رئيس وزراء لبنان المنتهية ولايته: يدعو الدول التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار إلى إجبار إسرائيل على الانسحاب
حماس: نراقب منع عودة النازحين إلى شمال القطاع وقدمنا ضمانات بأن أربيل ييهود على قيد الحياة - إسرائيل مسؤولة عن تعطيل تنفيذ الاتفاق
لليوم السادس على التوالي: الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في جنين
https://x.com/i/web/status/1883433792188346380
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الجيش اللبناني: نتهم إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار وعدم الانسحاب من داخل الحدود اللبنانية
تقرير في وسائل الإعلام اللبنانية: ثلاثة قتلى و40 جريحا بنيران الجيش الإسرائيلي بعد محاولتهم العودة إلى قراهم في جنوب البلاد
تقرير في وسائل الإعلام اللبنانية: قتيلان و31 جريحا بنيران الجيش الإسرائيلي بعد محاولتهم العودة إلى جنوب البلاد
حماس: نحذر سكان غزة من الاقتراب من محور نيتزريم
وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال زيارة للصناعات الجوية: "تواجه دولة إسرائيل تهديدات غير مسبوقة - في هذه اللحظات نعمل على زيادة معدل إنتاج أنظمة الدفاع والهجوم"
الرئيس اللبناني لسكان الجنوب: أدعوكم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات اللبنانية
تم إبلاغ أهالي المختطفين: حماس خرقت الاتفاق، ويتم بذل الجهود لاستعادة أربيل ييهود
تقارير في غزة: آلاف المدنيين ينتظرون قيام الجيش الإسرائيلي بفتح محور نيتزريم
تقرير في وسائل الإعلام اللبنانية: مقتل شخص وإصابة 17 آخرين في قريتي حولا وكفار كيلا عقب هجمات الجيش الإسرائيلي
قناة لبنانية تنشر فيديو لسكان يتواجدون بالقرب من دبابة وجنود إسرائيليين وينادون "أمرك يا نصر الله"
https://x.com/i/web/status/1883406990740996502
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية للمواطنين اللبنانيين: لا تصلوا إلى القرى الجنوبية حتى يتم تحديث الأماكن التي يمكنكم العودة إليها
https://x.com/i/web/status/1883397056271958150
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توثيق لبناني: سكان يزيلون سياجا شائكا للجيش اللبناني للعودة إلى قرية الطيبة جنوب البلاد
https://x.com/i/web/status/1883396025353646488
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تقرير: الجيش اللبناني فتح الطريق أمام أهالي قريتهم بعد إصرارهم على العودة
https://x.com/i/web/status/1883397759119888562
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الإعلام الفلسطيني ينشر فيديو يظهر فيه أبو مازن وهو يهنئ فلسطينيا أطلق سراحه ضمن الصفقة
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية: "لا يُسمح لسكان جنوب لبنان بالسفر جنوبًا إلى خط القرى حتى إشعار آخر"
المتحدث باسم الجيش بالعربية: محور نيتزريم لا يزال مغلقا ولن يفتح حتى يتم الاتفاق لإطلاق سراح أربيل يهود