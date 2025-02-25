"لم تكن هناك مفاوضات حقيقية بعد" | تفاصيل جديدة حول أزمة الاتصالات

يقدر مسؤولون مشاركين في مفاوضات الإفراج عن المختطفين الذين بين أيدي حماس أن أزمة إطلاق جثامين المختطفين الأربعة أصبحت الآن في حالة "عالقة"، لكنهم رغم ذلك ذكروا أن هذه مسألة يمكن حلها على المدى القصير.

وبحسب المسؤولين أنفسهم، جرت في الأسابيع الأخيرة مناقشات بشأن إطلاق سراح رهائن إضافيين، سواء كان الأمر يتعلق بتمديد الموعد النهائي أو الدخول في المرحلة الثانية من المحادثات، لكن حتى الآن لم تتم أي مفاوضات رسمية أو فعلية. وأشارت المصادر إلى أنه "كانت هناك أفكار تم طرحها، لكن لم يكن هناك مفاوضات حقيقية".

كما تردد أنه خلال الفترة الأخيرة كان هناك حوار بين ممثلي إسرائيل، برئاسة المبعوث الخاص لإدارة ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومسؤولين من حماس وبين الوسطاء، لكن المحادثات لم تتقدم إلى المرحلة الحقيقية.

علاوة على ذلك - أفادت تقارير أن مسألة الإفراج عن الجثامين تشكل نقطة خلاف رئيسية، لكن مصادر في الجهاز الأمني الإسرائيلي تقدر أنه سيكون من الممكن إيجاد حل "طالما أن هناك مفاوضات جادة ومتعمقة حول هذه القضية".