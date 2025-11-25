إسرائيل تستلم جثمان مختطف إسرائيلي من غزة
الرسالة وصلت بعد أن هاجم ديوان نتنياهو الجهاد الإسلامي في ظل التأخير في تسليم الجثمان • في وقت سابق من صباح اليوم تم الإبلاغ عن إطلاق نار من البحرية بالقرب من سواحل رفح
أعلنت حركة حماس اليوم (الثلاثاء) أنها تتوقع تسليم جثمان مختطف إسرائيلي الساعة الرابعة عصرًا. وجاء هذا الإعلان بعد أن هاجم ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي حركة الجهاد الإسلامي بشدة، قائلاً: "ننظر إلى تأخير تسليمه على محمل الجد". وفي وقت سابق من صباح اليوم، أُبلغ عن إطلاق نار من البحرية الإسرائيلية قرب ساحل رفح.
الجيش الإسرائيلي والشاباك: وصول جثمان أحد المختطفين القتلى إلى داخل الحدود الإسرائيلية
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك مساء اليوم أن تابوت أحد المختطفين القتلى الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية في غزة قد عبر الحدود إلى داخل إسرائيل، بعد أن تسلّمه الصليب الأحمر في نقطة ميدانية بقطاع غزة.
وقال الجيش في بيانه إن قوة عسكرية ترافق التابوت حاليًا خلال نقله إلى المعهد الوطني للطب الشرعي، حيث سيتم إجراء عملية التعرّف الرسمية على الهوية. وأضاف البيان أن ضباطًا من الجيش يرافقون عائلة المختطف طوال مراحل النقل والتعرّف.
وأكد الجيش الإسرائيلي ضرورة التزام وسائل الإعلام والجمهور بالتعامل بحساسية مع الحدث، والانتظار إلى حين صدور الإعلان الرسمي الأول للعائلات قبل نشر أي تفاصيل إضافية.
الصليب الأحمر يستلم جثمان المختطف الإسرائيلي من حماس وسط غزة
الجيش الإسرائيلي والشاباك: الصليب الأحمر في طريقه لتسلّم جثمان مختطف قُتل في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، اليوم الثلاثاء، أن الصليب الأحمر الدولي يتجه في هذه اللحظات إلى نقطة لقاء داخل وسط قطاع غزة، حيث من المقرر أن يتسلّم تابوتًا يحتوي على جثمان أحد المختطفين القتلى الذين كانوا محتجزين لدى حركة حماس.
حماس: سنسلم المختطف الساعة الرابعة عصرا
أعلنت ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى تأخر تسليم الجثث المحتجزة لدى حركة الجهاد الإسلامي"، وذلك بعد إعلان الحركة عن اكتشاف "معلومات بشأن جثث محتجزة" في قطاع غزة.
وأضاف البيان، ، أن هذا التأخير يُعد "انتهاكًا جديدًا للاتفاق المبرم"، مؤكداً أن إسرائيل تطالب "بالإفراج الفوري عن الثلاث جثامين المحتجزة في غزة".
قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن سكان قطاع غزة "يغرقون في خيامهم مع حلول الشتاء"، معتبراً أن جميع الجهود الدولية لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع "فشلت بسبب الحصار الإسرائيلي".
وأضاف قاسم أن "كل العالم العربي والإسلامي لم يتمكن من تقديم المساعدات لقطاع غزة، رغم قرارات صادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".