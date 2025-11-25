الجيش الإسرائيلي والشاباك: وصول جثمان أحد المختطفين القتلى إلى داخل الحدود الإسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك مساء اليوم أن تابوت أحد المختطفين القتلى الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية في غزة قد عبر الحدود إلى داخل إسرائيل، بعد أن تسلّمه الصليب الأحمر في نقطة ميدانية بقطاع غزة.

وقال الجيش في بيانه إن قوة عسكرية ترافق التابوت حاليًا خلال نقله إلى المعهد الوطني للطب الشرعي، حيث سيتم إجراء عملية التعرّف الرسمية على الهوية. وأضاف البيان أن ضباطًا من الجيش يرافقون عائلة المختطف طوال مراحل النقل والتعرّف.

وأكد الجيش الإسرائيلي ضرورة التزام وسائل الإعلام والجمهور بالتعامل بحساسية مع الحدث، والانتظار إلى حين صدور الإعلان الرسمي الأول للعائلات قبل نشر أي تفاصيل إضافية.