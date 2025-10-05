فريق التفاوض الإسرائيلي سيغادر لمصر: هذه هي الفجوات بين الجانبين

أكد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن الوزير للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيقود المحادثات حول وقف إطلاق النار، والتي ستبدأ غدًا على مستوى متوسط فقط في شرم الشيخ. ومع ذلك، من غير المتوقع أن يصل إلى مصر غدًا، بل في وقت لاحق فقط.

هذا وأفاد المراسل السياسي لقناة i24NEWS العبرية هذا المساء (الأحد) أن المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر لن يصلا غدًا لإجراء المحادثات – بل سيصلان يوم الثلاثاء وفقًا للتطورات. في الوقت نفسه، علمت i24NEWS عن الفجوة ونقاط الخلاف بين إسرائيل وحماس، والتي من المتوقع أن تطرح خلال المحادثات.

القضايا المثيرة للجدل:

• موعد إطلاق سراح المختطفين - في إسرائيل يُصرون على 72 ساعة من لحظة استلام الصيغة ويقرّون بأنهم سيوقفون إطلاق النار في كل ما يتعلق بالعمليات الهجومية واستمرار المناورة من أجل تمكين حماس من التجهز لإطلاق سراح المختطفين، حتى لا يكون هناك في إسرائيل عذر لإضاعة الوقت في هذا الموضوع أكثر مما تم إعطاؤه بالفعل.

• تسليم السلاح - مساء اليوم صدرت عن حماس تصريحات دراماتيكية بأنها ستوافق على تسليم ما تسميه "السلاح الثقيل" لجهة فلسطينية عربية تحت إشراف دولي. ما الذي يُعتبر سلاحًا ثقيلًا؟ هل هي فقط الصواريخ؟ ماذا عن قذائف الهاون، المواد المتفجرة، العبوات الناسفة، صواريخ الكتف، القنابل اليدوية، والأسلحة الخفيفة؟ إلى أي درجة من التفاصيل سيتم فعلاً تسليم السلاح، وإلى أي مدى يمكن لإسرائيل أن تثق فعلاً بهذه الجهة؟

• الانسحاب من قطاع غزة - وافقت إسرائيل على خرائط الرئيس ترامب، التي تُبقي إسرائيل، حتى في المرحلة النهائية من الخطة، ضمن حدودها مع السيطرة على محور فيلادلفيا. تتحدث حماس الليلة أيضًا عن ضمانات لانسحاب إسرائيلي دائم. سيكون من الصعب، بل من المستحيل، أن توافق إسرائيل على التخلي عن نقاط المراقبة هذه على أقل تقدير.