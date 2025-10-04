ديوان نتنياهو: "نستعد لتطبيق فوري لخطة ترامب"

أعلن ديوان رئيس الحكومة الليلة (بين الجمعة والسبت) أنه "على ضوء رد حماس، تستعد إسرائيل لتطبيق فوري للمرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج الفوري عن جميع المختطفين". وبعد ذلك، وجّه رئيس الأركان، إيال زامير، برفع مستوى الجهوزية وأعلن أن "جميع قدرات الجيش ستخصص لقيادة المنطقة الجنوبية من أجل حماية قواتنا".

في هذا السياق، قال مصدر مطلع على التفاصيل لـ i24NEWS إنه في إسرائيل "يتم بالفعل تشكيل وفد لمحادثات التفاوض".

تأتي هذه التصريحات بعد أن أشار رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الليلة إلى رد فعل منظمة حماس وادعى: "استنادًا إلى بيان حماس، أعتقد أنهم مستعدون للسلام الدائم. على إسرائيل أن توقف فورًا قصف غزة لكي نتمكن من إطلاق سراح المختطفين بأمان وبسرعة! في الوقت الحالي، من الخطر جدًا القيام بذلك".

كما ذُكر، ردّ تنظيم حماس على المبادرة التي طرحها رئيس الولايات المتحدة ووافق على إطلاق سراح جميع المختطفين - أحياءً وأمواتاً - وفقاً لصيغة تبادل الأسرى الواردة في مبادرة ترامب، وذلك بشرط "توافر ظروف ميدانية مناسبة"، حسب قوله. بالإضافة إلى ذلك، أكد التنظيم الموافقة على تفويض إدارة قطاع غزة لجهة فلسطينية مستقلة، قائمة على التوافق الوطني الفلسطيني وبدعم عربي وإسلامي.

مع ذلك، حماس لم تتطرق إلى بنود نفي القادة أو نزع السلاح . في هذا السياق، قال زعيم حماس أبو مرزوق لقناة الجزيرة إن إطلاق سراح المختطفين والجثامين خلال 72 ساعة ليس واقعياً نظراً للظروف على الأرض. كما أضاف أنه لا يمكن تنفيذ المبادرة دون مفاوضات.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "إطلاق سراح جميع المختطفين ووقف إطلاق النار في غزة في متناول اليد! يجب تنفيذ التزامات حماس دون تأخير. لدينا الآن فرصة للمضي قدمًا بشكل حاسم نحو السلام. فرنسا ستؤدي كامل دورها وفقًا لجهودها في الأمم المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة، والإسرائيليين والفلسطينيين، وجميع شركائها الدوليين. أود أن أشكر الرئيس ترامب وفريقه على التزامهم بالسلام".

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني: "أتابع عن كثب التطورات في غزة وأكرر دعمي الكامل لجهود الرئيس ترامب لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. يجب أن تكون أولوية الجميع الآن التوصل إلى وقف إطلاق نار يؤدي إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين. إيطاليا لا تزال مستعدة للقيام بدورها".

المستشار الألماني فريدريش ميرتس: "السلام في غزة وإطلاق سراح المخطوفين في متناول اليد. حماس وافقت الآن أيضًا من حيث المبدأ على خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب. الحكومة الألمانية تدعم بقوة دعوة الرئيس الأمريكي للطرفين. يجب أن تنتهي المعارك فورًا. يجب إطلاق سراح المخطوفين. يجب على حماس إلقاء السلاح. كل هذا يجب أن يحدث بسرعة كبيرة. بعد ما يقرب من عامين من الحرب، هذه هي أفضل فرصة للسلام. ألمانيا ستواصل انخراطها."

في إسرائيل، كان زعيم المعارضة يائير لابيد من أوائل الذين ردوا على أقوال ترامب: "الرئيس على حق، هناك فرصة غير مسبوقة للإفراج عن المختطفين وإنهاء الحرب. يجب على إسرائيل أن تعلن انضمامها للمحادثات بقيادة الرئيس ترامب لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الصفقة. لقد أبلغتُ الإدارة الأمريكية أن لنتنياهو دعمًا سياسيًا لمواصلة هذه الخطوة".

مقر عائلات المختطفين: "ندعم إصرار الرئيس ترامب على إعادة جميع المختطفين وإنهاء الحرب. مطلب الرئيس بوقف الحرب الآن ضروري. هذا سيمنع أذى خطيراً ولا يمكن إصلاحه للمختطفين. نحن نناشد رئيس الحكومة أن يصدر فوراً أمراً ببدء مفاوضات فعّالة وسريعة لإعادة جميع مختطفينا".

عنات أنغَرَست، والدة المختطف متان أنغَرَست، كتبت: "شكراً لك الرئيس ترامب. بعد سنتين من المعاناة، أشعر أنني أقرب من أي وقت مضى لاحتضان ابني متان مرة أخرى".