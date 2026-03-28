حوادث خطيرة في جنوب لبنان: أُصيب ضابطان إسرائيليين بجروح خطيرة وسبعة جنود آخرين بجروح متوسطة في حادثين منفصلين خلال النشاط العسكري في نهاية الأسبوع. تم إخلاء جميع المصابين من الميدان لمواصلة العلاج في المستشفى.

في الحادث الأول الذي وقع صباح اليوم، أُصيب ضابط مقاتل بجروح خطيرة وأُصيب ضابط مقاتل آخر بجروح متوسطة نتيجة إطلاق صاروخ موجه مضاد للدروع خلال اشتباك. في الحادث الثاني الذي وقع أمس، أُصيب ضابط مقاتل بجروح خطيرة وأُصيب ستة مقاتلين بجروح متوسطة نتيجة إطلاق صواريخ نحو القوات الإسرائيلية.