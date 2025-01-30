تأخير الإفراج عن السجناء الأمنيين: "بسبب الصور من غزة"

أثار مشهد نقل المختطفين أربيل ييهود (29 عاما) وغادي موزيس (80 عاما) الى الصليب الأحمر في غزة غضبا، حيث كانوا محاطين بحشد كبير كان من الممكن أن يعرض حياتهم للخطر حيث ظهروا وهم خائفين، وشوش هذا الحشد نقلهم عندما منع سيارات الصليب الأحمر من التحرك بسهولة. وعلمت i24NEWS أنه في إسرائيل بعثوا رسالة شديدة اللهجة للوسطاء، وأيضا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان غاضبا "أرى بخطورة كبيرة المشاهد المثيرة للغضب خلال تحرير المختطفين، وهو دليل جديد على قسوة حماس التي لا يمكن تصورها".

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية: "أطالب الوسطاء بالتأكد من عدم تكرار مثل هذه التهديدات وضمان سلامة مختطفينا. من يجرؤ على إيذاء رهائننا – لن نتسامح معه". بعد ذلك، أمر نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس بتأخير إطلاق سراح 110 سجينا أمنيا من السجون.

ويشار الى إلى أن أربيل يهود، وغادي موزيس، وخمسة مواطنين تايلانديين آخرين مختطفين (ناتابونج بينتا، وفونجساك تاهانا، وساتيان سواناكام، واتشارا ساريهون، وسورساك لاماناو، وبناوات ساهاتاو) وصلوا إلى إسرائيل. ويتم الآن نقلهم إلى نقطة الاستقبال الأولى في معسكر رعيم، وبعد ذلك سيصلون إلى مستشفيات مختلفة في إسرائيل ويخضعون لتقييم طبي.