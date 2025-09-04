رئيسة وزراء اسكتلندا: سنوقف تمويل الشركات التي تزود إسرائيل بالسلاح

قد يعجبك أيضًا -

أعلن رئيس الوزراء الاسكتلندي، جون سويني، يوم الخميس أن اسكتلندا ستتوقف عن تقديم الأموال العامة للشركات التي تُسلح إسرائيل. كما دعا الحكومة البريطانية إلى سحب مقترح اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، والتي علّقت لندن مفاوضاتها بشأنها في مايو/أيار الماضي.

قال سويني في خطاب أمام البرلمان الاسكتلندي: "سنوقف المنح الجديدة من المال العام لشركات الأسلحة التي تُورّد منتجاتها إلى دول يُشتبه في ارتكابها جرائم إبادة جماعية، بما في ذلك إسرائيل".

وسيُطبّق هذا التعليق على المنح أو الاستثمارات الجديدة التي تُجريها الحكومة الاسكتلندية، ووكالات الاستثمار، والبنك الوطني للاستثمار في اسكتلندا. وأضاف: "على أي شركة دفاعية تسعى للحصول على دعم أن تُثبت أن منتجاتها لا ترتبط عسكريًا بإسرائيل".

أعلن سويني أيضًا عن منحة قدرها 400,000 جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 1,806,544 شيكلًا إسرائيليًا جديدًا) لجمعية "غرفة عمليات الأطفال" الخيرية، ولإنشاء مركز تأهب ميداني لبرنامج "آمال غزة" في اسكتلندا. وأوضح أن هذا التمويل سيُسهم في توفير 15 مليون دولار إضافية لبناء مستشفى سريع الانتشار في غزة. وأضاف أنه سيتم التبرع بمبلغ إضافي قدره 600,000 جنيه إسترليني لصندوق المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)

تصريحاته جاءت قبيل مناقشة برلمانية حول تعديل قدمته حزب الخضر الاسكتلندي للمطالبة بمقاطعة فورية لإسرائيل وللشركات "المتورطة في ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة وفي المستوطنات في الضفة الغربية". كما قال سويني إنه دون الإجراءات التي تم اتخاذها، قد تكون حكومة اسكتلندا معرضة لخطر عدم التصرف ضمن إطار القانون. من جانبه، قال زعيم حزب العمال الاسكتلندي أنس سروار إن الوضع في غزة لا يُحتمل: "يجب أن يتوقف سفك الدماء الآن". كما وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "مجرم حرب"، وأنه "يجب أن يُحاسب على أفعاله". بالإضافة إلى ذلك، رحب سروار بتعهد حكومة بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين.