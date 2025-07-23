اعتقال ثلاثة جنود إسرائيليين للاشتباه بتخريب مسيرات

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حادثة خطيرة للغاية: تم اعتقال جنديين بشبهة التخريب عمدا لطائرتين بدون طيار، كما كشف هذا المساء (الأربعاء) المعلق العسكري في i24NEWS، العبرية، يوسي يهوشواع.

كما ذُكر، وقعت الحادثة في قاعدة بالماحيم، حيث يعمل سرب طائرات بدون طيار، وأُلقي القبض على الثلاثة بعد ارتكابهم الفعلة، على ما يبدو أثناء عمليات التفتيش قبل الإقلاع. اعترفوا بالأفعال، وزعموا أنهم تعرضوا لمشاكل نفسية وضغط من أحد المعارضين لتنفيذها، لذا يُحتمل ألا يكون هذا عملاً تخريبياً خارجياً. مُدد اعتقالهم حتى الأسبوع المقبل. وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التفاصيل، مشيراً إلى أنه لم يلحق أي ضرر بقدرات السرب.