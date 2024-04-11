الجيش الإسرائيلي يصفي مسؤولا ماليا رئيسيا في جناح حماس العسكري في رفح

قام الجيش الإسرائيلي والشاباك باستهداف وتصفية عنصر مالي رئيسي في الجناح العسكري لحركة حماس في رفح هو ناصر يعقوب جابر ناصر، الذي كان متورطا، كجزء من أنشطته في الذراع العسكرية، في التمويل المركزي لأنشطة حماس العسكرية في رفح، بل وقام بتحويل مئات الآلاف من الدولارات خلال شهر كانون الأول ديسمبر الماضي لصالح الأنشطة العسكرية.

وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي أنه في الأيام الأخيرة، نفذ الجنود تحت قيادة لواء الشمال في فرقة غزة، عملية مستهدفة في منطقة الشجاعية شمال قطاع غزة، مما أدى إلى القضاء على عدد من المسلحين وتدمير العديد من البنى التحتية العسكرية. وفي أحد الأنشطة، داهمت القوات موقعًا يستخدمه مسلحو حماس للتدريب، وبعد مداهمة القوات للموقع، تم تدميره من الجو.

لقراءة المزيد عن الحرب في إسرائيل اضغط هنا