الجيش الإسرائيلي: إسقاط 161 طردًا إنسانيًا في أنحاء قطاع غزة

واصل الجيش الإسرائيلي، عبر منسق أعمال الحكومة في المناطق، سلسلة عمليات لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار التعاون بين إسرائيل ودول الأردن والإمارات العربية المتحدة وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والدنمارك وإندونيسيا. وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مضيفًا أنه خلال الساعات الأخيرة، أُسقطت 161 طردًا إنسانيًا، بما في ذلك مواد غذائية، لسكان قطاع غزة من تسع دول مختلفة، منها الدنمارك وإندونيسيا، اللتان انضمتا لأول مرة إلى عمليات الإسقاط الجوي.