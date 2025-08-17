الجيش يعلن إسقاط 161 طردا من المساعدات في غزة، بينها مساعدات من أندونيسيا || تحديثات
اعتراض صاروخ من اليمن • الجيش الإسرائيلي: "هاجمنا البنية التحتية للحوثيين في صنعاء" • زامير: "سننتقل قريبًا إلى المرحلة التالية من عملية عربات جدعون" • اليوم 681 من الحرب
اليوم 681 من الحرب: زار رئيس الأركان إيال زامير قطاع غزة، وقال لقادة الكتائب والألوية في الميدان: "سنبدأ قريبًا المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون"، والتي سنواصل فيها تعميق الضرر الذي يلحق بحماس في مدينة غزة". وأكد الجيش الإسرائيلي قصفه أهدافًا تابعة للحوثيين في صنعاء، عاصمة اليمن. وفي وقت سابق، أُبلغ عن انفجارات قرب محطة كهرباء في المدينة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.
الجيش الإسرائيلي: إسقاط 161 طردًا إنسانيًا في أنحاء قطاع غزة
واصل الجيش الإسرائيلي، عبر منسق أعمال الحكومة في المناطق، سلسلة عمليات لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار التعاون بين إسرائيل ودول الأردن والإمارات العربية المتحدة وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والدنمارك وإندونيسيا. وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مضيفًا أنه خلال الساعات الأخيرة، أُسقطت 161 طردًا إنسانيًا، بما في ذلك مواد غذائية، لسكان قطاع غزة من تسع دول مختلفة، منها الدنمارك وإندونيسيا، اللتان انضمتا لأول مرة إلى عمليات الإسقاط الجوي.
وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس يُوجّه تهديدًا للحوثيين عقب إطلاق الصاروخ على إسرائيل: "سيدفعون ثمنًا باهظًا لأي محاولة إطلاق نار على إسرائيل. نفرض عليهم حصارًا جويًا وبحريًا يُؤلمهم للغاية، وقد هاجمنا هذا الصباح أهدافًا للبنية التحتية والطاقة. هذه مجرد البداية. والباقي سيكون قاسيًا ومؤلمًا"
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن، وذلك بعد انطلاق الصافرات وسط إسرائيل
الخارجية المصرية: مصر تجدد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين وتدعو الدول لعدم المشاركة في هذه الجريمة النكراء
تفيد التقارير في غزة بأن إدخال الخيام والأغطية البلاستيكية والمستلزمات ذات الصلة من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم بدأ.
حادث على الحدود المصرية: رُصد مسلحون الليلة الماضية على بُعد أقل من 3 كيلومترات من السياج الحدودي. هرعت قوات كبيرة إلى مكان الحادث، وأطلقت قنبلتين ضوئيتين، ولاذ المسلحون بالفرار. تشير التقديرات الأولية إلى أنهم مهربون، لكن لا يُستبعد أن يكونوا متورطين في حادث أمني
زار رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قطاع غزة، وقال لقادة الكتائب والألوية في الميدان: "سنبدأ قريبًا المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون"، والتي سنواصل فيها تعميق الضرر الذي يلحق بحماس في مدينة غزة حتى هزيمتها. لقد حققت العملية أهدافها حتى الآن. حماس لا تمتلك حاليًا نفس القدرات التي كانت تمتلكها قبل العملية. لقد ألحقنا بها ضررًا بالغًا. على الجيش الإسرائيلي التزام أخلاقي بإعادة المختطفين إلى ديارهم، أحياءً وأمواتًا."
سيقود خليل الحية، القيادي في حماس، وفدًا من الحركة إلى القاهرة، حيث سيلتقي برئيس المخابرات المصرية. وبحسب التقارير، سيتناول الاجتماع "عناد نتنياهو في وجه جهود الوسطاء"
الجيش الإسرائيلي يؤكد: هاجمنا البنية التحتية للطاقة في اليمن بمنطقة صنعاء. نُفذ الهجوم على بُعد حوالي 2000 كيلومتر من إسرائيل وفي عمق اليمن، مستهدفًا البنية التحتية للطاقة التي يستخدمها الحوثيون.
16 قافلة مساعدات تتجه من مصر إلى قطاع غزة، تحمل مئات الأطنان من الغذاء والماء والمستلزمات الطبية والطارئة
تقرير: سيزور رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد مصطفى، القاهرة اليوم. خلال الزيارة، سيناقش مهام لجنة الدعم المجتمعي، التي ستتولى إدارة قطاع غزة غدًا بعد انتهاء الحرب عليه، وكيفية قيامها بمهامها الداخلية في مرحلة إعادة الإعمار المبكرة.