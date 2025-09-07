"قطع العلاقات مع نظام نتنياهو": إسبانيا ستوافق على فرض عقوبات على إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

تخطط إسبانيا للموافقة على فرض عقوبات ضد إسرائيل قريبًا - هكذا أفادت صحيفة "إل باييس" المحلية مساء أمس (السبت). ووفقًا للتقرير، ستوافق الحكومة في البلاد على هذه الخطوة في اجتماع الحكومة القادم، الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل.

ووفقًا للتقرير، تشمل العقوبات أيضًا حظرًا على الأسلحة، والذي ترغب إسبانيا في فرضه بشكل فوري. الحظر سيمنع بيع أو تزويد أو نقل أو تصدير الأسلحة والتكنولوجيا بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، سيمنع استيراد المعدات والمنتجات العسكرية من إسرائيل.

نائبة رئيس وزراء إسبانيا، يولاندا دياز، أعلنت الليلة الماضية أن حزبي PSOE و-Sumar "يعملان على حزمة إجراءات لقطع العلاقات مع 'نظام نتنياهو" وفقا لللبيان، وكذلك على إعلان أن رئيس الحكومة الإسرائيلية هو "شخص غير مرغوب فيه" في البلاد. وفيما بعد، تخطط الأحزاب لتوسيع هذه المناقشات بحيث تشمل أيضاً الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

هذه ليست المرة الأولى التي يُناقش فيها هذا الموضوع في إسبانيا. في شهر يونيو\حزيران الماضي، قال وزير الخارجية في البلاد، خوسيه مانويل ألباريس، إنه سيطلب فرض حظر أسلحة على إسرائيل وتعليق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بحجة أن أوروبا "يجب أن تُظهر شجاعة، فقد ولّى زمن الكلمات والتصريحات".

I24NEWS

وقعت في إسرائيل عدة حوادث ضد إسرائيليين، من بينها شغب متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين أمام راكبي فريق "إسرائيل بريميير تيك" خلال سباق الدراجات "الفولتا". بالإضافة إلى ذلك، تلقى مسافرون يهود كانوا قد طلبوا وجبات كوشير خلال رحلة لشركة "إيبيريا" تلك الوجبات مع كتابة عبارة "Free Palestine" عليها. نذكر أنه في شهر مايو\أيار الماضي، صادق مجلس مدينة برشلونة على قطع العلاقات المؤسسية مع إسرائيل، احتجاجًا على "انتهاكات القانون الدولي والمس بحقوق الشعب الفلسطيني"، وبسبب الحرب المستمرة في غزة.