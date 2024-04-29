مصر توجه دعوة لمسؤولين إسرائيليين لزيارتها للرد على استفسارات حماس اختصارًا للوقت

أفاد تقرير في صحيفة العربي الجديد المحسوبة على قطر الإثنين نقلا عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات بقيام السلطات المصرية بتوجيه دعوة إلى الجانب الإسرائيلي للحضور إلى القاهرة بالتزامن مع وصول وفد حماس الذي سيطلب إيضاحات على ما يشتمله المقترح المصري من عبارات وكيفية ترجمتها على أرض الواقع قبل الرد على المقترح وذلك اختصارا للوقت.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون الوفد الإسرائيلي مخولاً بتقديم إجابات على الاستفسارات المطروحة من حماس، من دون أن يكون مخولاً باتخاذ قرارات أو تقديم مواقف رسمية.

وأوضح المصدر أن قيادة حركة حماس ترغب باستجلاء الصورة وراء عبارات واردة في الرد الإسرائيلي على شاكلة "نيات" أو "استعداد للتجاوب مع بعض شروط حماس كالانسحاب من محور نتساريم أو "الخروج الكامل من قطاع غزة" ومدى الالتزام بآليات محددة قبل تقديم ردها.

IDF

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولا كبيرا في حماس قال لوكالة فرانس برس أمس إنه لا يوجد مشاكل جوهرية في المقترح المقدم إلا أذا قامت إسرائيل بمراكمة العراقيل".

في الأثناء، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية في إطار زيارته الإقليمية التي ستشتمل على محطة في الأردن وتوقف في إسرائيل عنوانها محادثات وقف إطلاق النار واتفاق عودة المختطفين دون نزع إحتمال الهجوم على رفح بالمطلق. وبحسب وزارة الخارجية فإن بلينكن سيجتمع في الرياض مع زملائه من الخليج وأوروبا، لدراسة خطط إعادة إعمار غزة في اليوم التالي للحرب وغيرها من النقاط الحارقة.

وذكر موقع اكسيوس في تقرير سابق نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن "الاقتراح الجديد صيغ بالاشتراك بين وفد المخابرات المصرية وفريق المفاوضات الإسرائيلي، مع الأخذ بالاعتبار المواقف التي طرحتها حركة حماس حتى الآن، وما تعتقد إسرائيل ومصر أن الحركة قد توافق عليه في الصفقة". وأضاف المسؤولان أن المقترح الإسرائيلي الجديد "يتضمّن استجابة للعديد من مطالب الحركة، مثل الاستعداد لعودة الفلسطينيين النازحين الكاملة إلى منازلهم في شمال غزّة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الممرّ الذي يقسم القطاع ويمنع حرية الحركة".