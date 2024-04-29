مصر توجه دعوة لمسؤولين إسرائيليين لزيارتها للرد على استفسارات حماس اختصارًا للوقت

لفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون الوفد الإسرائيلي مخولاً بتقديم إجابات على الاستفسارات المطروحة من قبل حماس، من دون أن يكون مخولاً باتخاذ قرارات أو تقديم مواقف رسمية

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وأقام النازحون الفلسطينيون الذين فروا من خان يونس مخيما في رفح جنوبا بالقرب من حدود قطاع غزة مع مصر.
وأقام النازحون الفلسطينيون الذين فروا من خان يونس مخيما في رفح جنوبا بالقرب من حدود قطاع غزة مع مصر.Mahmud Hams / AFP

أفاد تقرير في صحيفة العربي الجديد المحسوبة على قطر الإثنين نقلا عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات بقيام السلطات المصرية بتوجيه دعوة إلى الجانب الإسرائيلي للحضور إلى القاهرة بالتزامن مع وصول وفد حماس الذي سيطلب إيضاحات على ما يشتمله المقترح المصري من عبارات وكيفية ترجمتها على أرض الواقع قبل الرد على المقترح وذلك اختصارا للوقت. 

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 ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون الوفد الإسرائيلي مخولاً بتقديم إجابات على الاستفسارات المطروحة من حماس، من دون أن يكون مخولاً باتخاذ قرارات أو تقديم مواقف رسمية.

وأوضح المصدر أن قيادة حركة حماس ترغب باستجلاء الصورة وراء عبارات واردة في الرد الإسرائيلي على شاكلة "نيات" أو "استعداد للتجاوب مع بعض شروط حماس كالانسحاب من محور نتساريم أو "الخروج الكامل من قطاع غزة" ومدى الالتزام بآليات محددة قبل تقديم ردها.  

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تجدر الإشارة إلى أن مسؤولا كبيرا في حماس قال لوكالة فرانس برس أمس إنه لا يوجد مشاكل جوهرية في المقترح المقدم إلا أذا قامت إسرائيل بمراكمة العراقيل". 

في الأثناء، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية في إطار زيارته الإقليمية التي ستشتمل على محطة في الأردن وتوقف في إسرائيل عنوانها محادثات وقف إطلاق النار واتفاق عودة المختطفين دون نزع إحتمال الهجوم على رفح بالمطلق. وبحسب وزارة الخارجية فإن بلينكن سيجتمع في الرياض مع زملائه من الخليج وأوروبا، لدراسة خطط إعادة إعمار غزة في اليوم التالي للحرب وغيرها من النقاط الحارقة.

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وذكر موقع اكسيوس في تقرير سابق نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن "الاقتراح الجديد صيغ بالاشتراك بين وفد المخابرات المصرية وفريق المفاوضات الإسرائيلي، مع الأخذ بالاعتبار المواقف التي طرحتها حركة حماس حتى الآن، وما تعتقد إسرائيل ومصر أن الحركة قد توافق عليه في الصفقة". وأضاف المسؤولان أن المقترح الإسرائيلي الجديد "يتضمّن استجابة للعديد من مطالب الحركة، مثل الاستعداد لعودة الفلسطينيين النازحين الكاملة إلى منازلهم في شمال غزّة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الممرّ الذي يقسم القطاع ويمنع حرية الحركة".

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