حزب الله يدخل منظومة صواريخ ثقيلة جديدة الى معركته ضد إسرائيل

أعلن حزب الله الأحد عن إدخال صواريخ ثقيلة جديدة الى القتال في جنوب لبنان ضد إسرائيل، والذي أطلق عليه اسم "عماد مغنية"، وهو اسم القيادي في حزب الله الذي اغتيل في دمشق عام 2008، ويعتبر هذا الصاروخ الثقيل الثالث الذي يشارك في الحرب الأخيرة وفقا لبيانه.

ولم يعلن تفاصيل عن منظومة الصواريخ أرض-أرض "عماد مغتية، ويتهم الحزب إسرائيل باغتياله، وسبق أن أطلق في هذه الحرب عدة منظومات صاروخية وأسلحة أبرزها منظومة صواريخ "بركان" وهو عبارة عن صواريخ قصيرة المدى، يتراوح وزنه رأسه الحربي بيم 300 و500 كيلوغرامات من المتفجرات والتي غالبا تستهدف المواقع العسكرية الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

كما أعلن حزب الله في كانون ثاني/يناير الماضي عن إدخال صواريخ "فلق 1" وهي منظومة صواريخ ثقيلة وقصيرة المدى، وهي صواريخ إيرانية تشبه الى حد معين النظام الصاروخي الروسي BM-24 ويصل مداه نحو عشرة كيلومترات، وهو من عيار 240 ملليمتر، ويحمل رؤوسا حربية شديدة التفجير دون شظايا تصل الى 50 كيلوغراما من المواد المتفجرة.

ويشار الى أن حزب الله أدخل بالإضافة الى الصواريخ مسيرات انتحارية انقضاضية، وصواريخ من طراز "ألماس" الإيراني الموجه الذي يمتلك كاميرا في رأسه، إضافة الى صواريخ "كورنيت" المضادة للدروع وصواريخ كاتيوشا.