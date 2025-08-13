اتصالات مع خمسة دول|| تقدم بالمباحثات مع هاتين الدولتين لاستيعاب هجرة الغزيين

رغم نفي دولة جنوب السودان تقرير أسوشيتد برس، لكن تقرير القناة العبرية أشار الى وقوع مثل هذه المفاوضات

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
مواطنون غزيون نزحوا من منازلهم في خانيونس بسبب عملية "عربات جدعون"- ارشيف
مواطنون غزيون نزحوا من منازلهم في خانيونس بسبب عملية "عربات جدعون"- ارشيفAli Hassan/Flash90

قد يعجبك أيضًا -

تجري إسرائيل والولايات المتحدة حاليا محادثات مع خمس دول بنفس الوقت حول امكانية هجرة الغزيين اليها بصورة طوعية، ووفقا للتقرير في N12 ، فإنه تم مؤخرا إحراز تقدم مع اثنتين من هذه الدول وهي إندونيسيا وأرض الصومال، وقال مصدر إسرائيلي إن "بعض الدول تبدي انفتاحا أكبر من ذي قبل لاستيعاب المهاجرين من قطاع غزة".

Video poster
الجيش الإسرائيلي يقر "الخطوط العريضة" لخطة احتلال غزة

وفي الوقت نفسه، ووفقًا للتقرير، تُجرى محادثاتٌ حول هذا الموضوع أيضًا مع جنوب السودان وليبيا وأوغندا. ولا يوجد حاليًا أي اتفاق ملموس مع أي دولة، ومن المتوقع أن تستمر هذه المحادثات.

وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارة خارجية جنوب السودان صباح اليوم بيانًا نفت فيه تقرير وكالة أسوشيتد برس الذي أفاد بأن إسرائيل تُجري محادثات مع الدولة الأفريقية بشأن نقل سكان غزة إلى أراضيها. وقالت الوزارة: "هذه ادعاءاتٌ لا أساس لها من الصحة ولا تعكس سياسة حكومة جنوب السودان".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات