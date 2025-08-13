اتصالات مع خمسة دول|| تقدم بالمباحثات مع هاتين الدولتين لاستيعاب هجرة الغزيين

قد يعجبك أيضًا -

تجري إسرائيل والولايات المتحدة حاليا محادثات مع خمس دول بنفس الوقت حول امكانية هجرة الغزيين اليها بصورة طوعية، ووفقا للتقرير في N12 ، فإنه تم مؤخرا إحراز تقدم مع اثنتين من هذه الدول وهي إندونيسيا وأرض الصومال، وقال مصدر إسرائيلي إن "بعض الدول تبدي انفتاحا أكبر من ذي قبل لاستيعاب المهاجرين من قطاع غزة".

وفي الوقت نفسه، ووفقًا للتقرير، تُجرى محادثاتٌ حول هذا الموضوع أيضًا مع جنوب السودان وليبيا وأوغندا. ولا يوجد حاليًا أي اتفاق ملموس مع أي دولة، ومن المتوقع أن تستمر هذه المحادثات.

وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارة خارجية جنوب السودان صباح اليوم بيانًا نفت فيه تقرير وكالة أسوشيتد برس الذي أفاد بأن إسرائيل تُجري محادثات مع الدولة الأفريقية بشأن نقل سكان غزة إلى أراضيها. وقالت الوزارة: "هذه ادعاءاتٌ لا أساس لها من الصحة ولا تعكس سياسة حكومة جنوب السودان".