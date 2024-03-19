الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الجندي سيباستيان أيون في غزة ما يرفع حصيلة العملية البرية إلى 250

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل الجندي سيباستيان أيون البالغ من العمر 51 عاما من روش هعاين، قائد الكتيبة 401 خلال القتال في مستشفى الشفاء شمال قطاع غزة i24NEWS دقيقة 1 IDF Spokesperson