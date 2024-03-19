الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الجندي سيباستيان أيون في غزة ما يرفع حصيلة العملية البرية إلى 250
أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل الجندي سيباستيان أيون البالغ من العمر 51 عاما من روش هعاين، قائد الكتيبة 401 خلال القتال في مستشفى الشفاء شمال قطاع غزة
i24NEWS
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل الجندي سيباستيان أيون البالغ من العمر 51 عاما من روش هعاين، قائد الكتيبة 401 خلال القتال في مستشفى الشفاء شمال قطاع غزة.
وأفاد بيان الجيش بقيام المسؤولين بإخطار عائلة الجندي.
ارتفعت حصيلة ضحايا العملية البرية في قطاع غزة بمقتل أيون إلى 250 جنديا.
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