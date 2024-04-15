رفح أم إيران؟ إسرائيل مترددة في اختيار الأولويات

الانقسام بشأن طبيعة الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، لا يقتصر على الطبقة السياسية فحسب، بل وصل إلى الخبراء والعسكريين السابقين.

اللواء (احتياط) يعقوب عميدرور، الذي كان رئيسًا لمجلس الأمن القومي، يرى باستكمال عملية الجيش الإسرائيلي في غزة، وإعادة المختطفين، أكثر أهمية حاليًا من الرد على إيران. وقال عميدرور (75 عامًا) في حديث إذاعي:" علينا العودة إلى غزة وإنهاء المهمة هناك. ينبغي احتلال رفح وتفكيك كتائب حماس هناك". مشيرًا إلى أن احتمال دخول إسرائيل إلى رفح ومخيمات الوسطى، هو أكثر من 90%. وخلص عميدرور، إلى أن على إسرائيل الوصول إلى المختطفين، ما دامت هناك فرصة للوصول إليهم. ويبلغ عدد الإسرائيليين المُحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، 133 شخصًا، بعضهم قتلى.

من جانبه، قال العميد (احتياط) يوسي كوبرفرسر، إنه يجب الرد على إيران، والتصرّف حيالها بطريقة متناسبة، لكن إسرائيل لديها هدف أوسع بكثير. وأوضح كوبرفرسر- الذي شغل في السابق رئاسة قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية، أن الهدف الأوسع، هو إيجاد واقع جديد في المنطقة، يوضح لإيران، أنها لا تستطيع الاستمرار في هذا المسار. وحول استنتاجه الشخصي من الهجوم الإيراني، أجاب:" تحييد البرنامج النووي الإيراني هو أهمية قصوى". وعلل ذلك بالقول:" تخيّل لو أن الهجوم الإيراني، تم تنفيذه وإيران دولة نووية!".

وردت تصريحات كوبرفسر، خلال مداخلة إذاعية.