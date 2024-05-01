تقرير : وفد إسرائيلي يزور القاهرة للاطلاع على مخرجات النقاشات مع حماس على مقترح صفقة غزة

وصل وفد إسرائيلي ضم مسؤولين في الشاباك والجيش الإسرائيلي والموساد إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس الثلاثاء، في زيارة عاجلة وقصيرة، استمرت نحو ثلاث ساعات، للاطلاع على مخرجات النقاشات مع حركة حماس حول المقترح الإسرائيلي لصفقة في غزة.

وأكدت مصادر مصرية مطلعة على الوساطة التي تشارك بها القاهرة، أن "الوفد تلقى مخرجات المناقشات التي جرت الاثنين بين وفد حماس والمسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري"، حسب موقع العربي الجديد.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الوفد الإسرائيلي تسلم ورقة معدلة بالملاحظات والتعديلات التي طالبت حماس بإدخالها على المقترح الإسرائيلي لصفقة تبادل أسرى تتضمن اتفاق تهدئة.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تحظى تلك التعديلات بمناقشات واسعة عند طرحها خلال اجتماع من المقرر أن ينعقد الخميس المقبل للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر.

ورجحت المصادر أن تقدم حركة حماس ردها النهائي على التصور الإسرائيلي نهاية الأسبوع الجاري في أعقاب رد حكومة الإسرائيلي على التعديلات المقترحة.

وتشهد جهود الوساطة لوقف حرب غزة حراكاً مكثفاً خلال الأيام الأخيرة في ضوء طرح الاحتلال الإسرائيلي مقترحاً جديداً لصفقة محتملة، تضمن ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية "تنازلات كبيرة".