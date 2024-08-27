مسؤول عسكري إسرائيلي: "من الممكن توجيه ضربة استباقية لإيران"

صرح مصدر عسكري إسرائيلي لشبكة "سكاي نيوز" بالعربية، إن "إسرائيل قادرة على توجيه ضربة استباقية إلى إيران أو سوريا أو لبنان أو اليمن - لكن هذا قرار سياسي".

وأشار المصدر إلى الضربة الاستباقية التي وجهتها إسرائيل لحزب الله، وأضاف أن "معظم الأهداف التي ضربناها معروفة لدينا وتم تدمير بعضها. وشاركت 100 طائرة مقاتلة في الهجوم ضد التنظيم إلى جانب المدفعية. الحدود الشمالية بعد الحرب ستكون مختلفة من حيث عدد الجنود والتسليح والتكنولوجيا والدفاع ".

وبحسب قوله، فإن "طائرات حزب الله المسيرة التي استهدفت منطقة الجليل لم تتجاوز عكا وخليج حيفا، ولم تتمكن من إصابة أي هدف استراتيجي".